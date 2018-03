Il s'est fait manger. Le traditionnel jambon-beurre a vu le burger devenir le sandwich le plus consommé en France en 2017.

Présent désormais sur la carte de 85% des restaurants, le burger s'est vendu 1,460 milliard d'unités l'année passée, selon le cabinet Gira Conseil ce mardi.

Un croissance de 9%

"Cela fait trois ans qu'on parle d'euphorie, de folie pour le burger et là cette année on ne sait plus comment qualifier cet effet compresseur, c'est de l'hystérie : on enregistre pour 2017 1,460 milliards d'unités vendues, en croissance de 9%, une croissance phénoménale", explique à l'AFP Bernard Boutboul, directeur du cabinet Gira Conseil.

Le cabinet publie chaque année ce bilan à l'occasion du salon "sandwich & snack show", qui se tiendra les 4 et 5 avril Porte de Versailles à Paris.

En 2016, "le burger et le jambon-beurre étaient au coude à coude mais pour la première fois, en 2017, le premier passe largement devant le second et tout ça est emmené par le service à table", précise M. Boutboul.

La restauration rapide "ne vend que 30% des burgers, le service à table fait en 2017 un raz-de marée avec 70%. On se demande si le burger n'est pas en train de remplacer en France notre fameux steak-frites ?", s'interroge M. Boutboul.

Perte de vitesse du jambon-beurre

Pour la troisième année consécutive, le jambon-beurre perd des parts de marché : 1,215 milliard d'unités ont été vendues, soit 50,8% des sandwichs vendus, contre 65% de part de marché il y a 10 ans.

Le prix moyen du jambon-beurre s'est établi en 2017 à 2,94 euros (+0,38%). Paris reste la ville où on trouve le jambon-beurre le plus cher avec un prix de 4 euros en moyenne (+14,94%), suivi de Lyon et Bordeaux à égalité (3,34 euros). La ville où il est le moins cher est Tulle qui l'affiche à 2,48 euros, selon les chiffres du cabinet Gira Conseil.