Le "Bus du partage" se gare à Aix-les-Bains

Dorénavant le mercredi matin à 200 mètres du marché d'Aix-les-Bains, le "Bus du Partage" initiative de l'association "Réflexe Partage" organise une chaîne de solidarité entre les habitants et les plus démunis.

Il est garé juste en face du gymnase des Enfants du Revard à Aix les Bains. Le "Bus du Partage" c'est un camping-car à la carrosserie verte avec un grand tableau blanc. À 200 mètres du marché, le bus attire tout de suite l’œil. Une aubaine pour les bénévoles de l'association "Réflexe Partage" qui lance son troisième bus au niveau national.

Colonne de gauche : les besoins, colonne de droite : celui qui donne

Le concept repose sur les demandes des plus démunis. "Nous les accueillons, nous leur offrons une boisson chaude et puis on discute avec eux pour savoir s'ils ont des besoins", explique Sylvie Marin-Bertin, la responsable de l'association à Aix-les-Bains. Sur le tableau par exemple, on lit que Bernadette a besoin de meubles de cuisine, qu'il y a toujours besoin de vêtements chauds pour l'hiver, ou encore que Ludovic aimerait beaucoup une friteuse électrique, "parce qu'il aime les frites"' rit Sylvie.

Le but, c'est de ne pas stocker des tonnes de dons inutiles dans ce petit camping-car. "C'est personnalisé" explique la responsable, "c'est pour ça que nous mettons le prénom de la personne qui demande quelque chose sur le tableau. Parce que du coup, on ne vas pas se débarrasser. La personne qui demande la friteuse, on sait que c'est Ludovic. Donc quand on rentre chez soi, on va prendre le temps de la nettoyer cette friteuse parce qu'on sait qu'on va la donner à Ludovic".

"Un accueil chaleureux avant tout" - Françoise, bénévole à "Réflexe Partage"

Ce camping-car a surtout vocation d'accueillir et de créer du lien. Devant le "Bus du Partage" des tables en fer, des thermos de café et du thé. Pour offrir un moment en famille aux plus pauvres tous les mercredis matins, de 9 heures 30 à 11 heures 45.