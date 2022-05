Le cabaret parisien du Lido va fermer, transformé par son propriétaire Accor

Le cabaret du Lido, célèbre institution des Champs-Elysées, va fermer et céder la place à une salle de spectacles musicaux. Son propriétaire, le groupe hôtelier Accor, l'a annoncé aux salariés ce jeudi.

Une page de l'histoire des nuits parisiennes se tourne avec la fermeture annoncée du Lido. Le célèbre cabaret des Champs-Elysées, créé il y a 76 ans, va être l'objet d'une réorganisation voulue par son nouveau propriétaire, le groupe hôtelier Accor. L'annonce a été faite aux salariés ce jeudi. La direction estime que le modèle du dîner-spectacle ne trouve plus son public. Elle promet à la place la programmation de théâtre musical renouvelée grâce à une nouvelle ligne artistique ambitieuse.

En attendant, la quasi totalité des emplois vont disparaître, 157 sur 186. Couturière au Lido depuis 33 ans, membre de la CGT, Laura Bonucci regrette cette décision. "Je ne m'y attendais pas, dit-elle, parce que la reprise était là, explique-t-elle. On a eu des matinées avec plus d'un millier de spectateurs. C'était magique, je ne comprends pas pourquoi ils veulent arrêter". Aucun calendrier précis de fin des spectacles n'a été annoncé à ce stade.