La marque de café dijonnaise "Ours Blanc" pour redécouvrir le vrai goût du café

Lancée en 2021, la marque dijonnaise "'Ours Blanc" se développe tranquillement mais sûrement auprès des amateurs de bon café. Son créateur, le barista Bertrand Dubois, veut privilégier le goût avant tout et la production raisonnée.

Pour Bertrand Dubois, la passion pour le café a pris naissance en Asie, une contrée où contrairement à ce qu'on serait tenté de croire, on ne boit pas que du thé. Le Dijonnais a été expatrié pendant plusieurs années en Asie et au fil du temps, dans son secteur d'activité, il s'est aperçu qu'il y avait des gens qui s'appliquaient, qui avaient une gestuelle. De retour à Dijon en 2011, ce passionné a enchaîné les championnats de France de café. Il a ouvert Espresso T et en 2021 lancé sa propre marque dijonnaise de café dont le nom et le logo sont inspiré de l'Ours de François Pompon. Son nom : "Ours blanc".

La révélation

C'est aussi en Asie que Bertrand Dubois a appris l'existence du mot "barista", une personne spécialisée dans la préparation de boissons au café à base d'expresso. "Je me suis aperçu que finalement, il y avait des gens spécialisés dans cette activité, qui s'appliquaient, qui montaient des mousse de lait, qui faisaient du "latté art", qui faisait différents types d'extractions et a commencé à parler de café de spécialité." explique le Barista dijonnais.

Une sélection rigoureuse

Le café de spécialité provient de fermiers engagés, raisonnés, qui vont cultiver des variétés d'arabica nobles, sans intrants, sans pesticides, sans herbicides, et récoltées à la main.

Des cafés de saisons

A Espresso-T, on ne travaille que les cafés de saison, sur des micro lots que Bertrand Dubois torréfie depuis deux ans. Son quotidien, c'est l'activité du salon de café, la torréfaction, la promotion de ses cafés, la formation de jeunes et de ses clients. Les grains sont sélectionnés par des agronomes qui se rendent sur place, chez les producteurs. "Tous nos cafés ne sont pas côtés en bourse. Ce sont des micro lots qui vont de 500 kilos à une tonne. Tout ce qui est envoyé, c'est ce qu'on a goûté au préalable. Sur nos cafés, il y a le nom des fermiers, on peut identifier les parcelles, donc il y a vraiment une traçabilité complète. On ne va pas seulement nommer le pays, ça joue énormément sur le goût." ajoute Bertrand Dubois.

La marque ours blanc déclinée en plusieurs cafés

Bertrand Dubois travaille sept ou huit déclinaisons de cafés en fonction des récoltes mais aussi du coût d'approvisionnement. Les variations du dollar peuvent multiplier les coûts de transport parfois par trois ou quatre. "Il y a certains cafés qu'on travaillait avant. On a dû arrêter parce qu'ils valent quasiment deux fois plus cher, mais ils ne sont pas meilleurs. Donc on essaye de trouver des alternatives parce qu'il n'y a pas de raison de vendre un café deux fois plus cher. Le client ne va pas comprendre pourquoi si c'est la même qualité." reconnait le Barista dijonnais. Son objectif c'est donc de trouver un prix le plus raisonnable possible sur une gamme moyenne en Amérique Latine, Afrique, Asie et en Amérique centrale.

Une clientèle séduite

La fierté de Bertrand Dubois c'est que ces clients redécouvrent le goût du café parce qu'il en préserve ses arômes, son côté floral et son côté fruité. Pas question de vendre le café sans savoir comment les gens vont l'utiliser. Si c'est pour faire de l'expresso, du filtre, des extractions Chemex ou l'utiliser dans une cafetière italienne? L'objectif de Bertrand Dubois, c'est qu'ils puissent, avec le matériel qu'ils ont, avoir un résultat parfait.

Une production raisonnée

Si comme tout entrepreneur, l'équipe de l'espresso T rêve de développer la marque "L'Ours blanc", pas question de faire n'importe quoi. "On travaille avec des restaurants gastronomiques à partir du moment ou ils sont impliqués et que leurs personnels aussi sont intéressés pour faire un sans faute jusqu'au bout dans le dessert et dans le café. On ne cherche pas à faire des productions de masse. On ne cherche pas à aller chercher moins cher pour avoir plus de clients. On ne cherche pas à faire des assemblages, on ne travaille que du "pur origine" avec une traçabilité. Donc le développement, il est pour le moment local. Petit à petit, ça s'étend. On ne cherche pas à être une marque nationale. On a déjà bien à faire avec la Bourgogne Franche-Comté." précise Bertrand Dubois.

