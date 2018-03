C'est sur le réseau social Facebook et par un panonceau sur sa vitrine que le Café Littéraire, qui jouxte la BFM de Limoges, annonce ce jeudi sa fermeture.

Limoges, France

Le message laissé sur la page Facebook de l'établissement fait état d'une décision prise "pour des raisons de sécurité", raisons "indépendantes de (la) volonté" du gérant et locataire des lieux. "En attendant que cette situation se règle nous sommes donc dans l’obligation d’annuler toutes les programmations à venir" précise le message, indiquant qu'il s'agit d'une "situation exceptionnelle", sans plus d'explication.

L'établissement annonce sa fermeture par cette affichette © Radio France - Alain Ginestet

Cette décision subite est une surprise. Cette fermeture semble cependant provisoire si l'on en croit le message affiché en plusieurs exemplaires sur les grandes baies vitrées de l'établissement, et qui "souhaite un retour à la normale le plus rapidement possible".