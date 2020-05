Le calendrier des municipales inquiète le secteur des travaux publics

"Plus vite les élections vont pouvoir se faire, plus vite on redémarrera," admet le président de la fédération du BTP dans la Manche. Daniel Guérin parle au nom de sa profession, mais il ne veut pas juger du choix de la date sur le problème "du risque épidémique."

Si le second tour des municipales doit se tenir plus tard dans l'année ou même en 2021, avec à la clé la réorganisation d'un premier tour, les acteurs des travaux publics vont devoir serrer les dents. Nombre de futurs chantiers sont conditionnés à l’élection des nouveaux conseils municipaux et des communautés de communes, et avec eux, des responsables pour les questions de l'eau, de l'assainissement, de l'habitat ou encore des équipements publics.

Les maires élus dès le premier tour vont s'installer dans les jours qui viennent, mais on attend un second tour dans de nombreuses communes, et notamment les grandes villes : Cherbourg, Saint Lô, Granville ou encore Avranches. Entre 150 et 200 sociétés manchoises sont en partie ou en majorité dépendantes de la commande publique.

La commande publique à l'arrêt

Certes, les travaux en cours peuvent continuer, mais les entreprises attendent actuellement leurs commandes pour l’automne et l’hiver. Des commandes qui n'arrivent pas. Selon la fédération régionales des travaux publics, les appels d'offre ont chuté de 60% depuis le début de la crise sanitaire.

Si le gouvernement finit par choisir de rejouer l'élection en 2021, les équipes actuelles pourront probablement lancer de nouveaux travaux. Mais se risqueront-elles à le faire, alors que certaines souhaitent laisser la main ?

Le patron de la fédération des travaux publics de Normandie plaide pour une élection le plus vite possible. “A la tête d’un bateau, il faut un capitaine,” dit Régis Binet. Le conseil scientifique, lui, n'est pas défavorable à l'organisation du second tour dès le mois de juin, même s'il recommande des précautions sanitaires rigoureuses pour assurer la sécurité des électeurs.