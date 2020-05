Le calendrier du plan "Tourisme" du gouvernement trop flou pour les restaurateurs en Bourgogne-Franche-Comté

« Un plan sans précédent » : Édouard Philippe a détaillé jeudi les mesures pour le tourisme qui souffre du coronavirus. Le premier ministre a annoncé que les bars et restaurants pourraient rouvrir le 2 juin, seulement dans les départements classés verts, interdiction donc pour ceux étiquetés rouge.

Ce qui est le cas de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors pour les restaurateurs, ou encore les hôteliers, c'est la douche froide. Pour Bernard Champreux, le président de l'UMIH (Union des Métiers de l'Hôtellerie et de l'Industrie) pour la Bourgogne Franche Comté, ce calendrier est beaucoup trop flou et surtout ça crée une France à deux vitesses : "Ça va être compliqué, on ne va pas pouvoir préparer la mini saison estivale, on va avoir un train de retard. Les touristes français vont pouvoir venir chez nous, et on ne sait pas à quel rythme, ni à quelle vitesse."

J'espère qu'on aura un tourisme équitable

Le président de l'UMIH ne cache pas son inquiétude de voir les touristes se ruer vers des destinations en bord de mer, vers certains départements classés en vert. "J'espère qu'on aura un tourisme équitable, autant sur le littoral que chez nous."

Il salue en revanche les mesures prises par le gouvernement : "le report du chômage partiel est pertinent, parce qu'on sait qu'on ne va pas travailler à 100%, de nos valeurs mais entre 30 et 50% de nos valeurs. Faut imaginer que si demain les établissements ne peuvent pas conserver le chômage partiel, et suivant l'activité qu'ils vont avoir jusqu'à la fin de l'année, ça voudra dire systématiquement licenciement, s'il n'y a pas de chômage partiel et on va se retrouver avec des demandeurs d'emplois du jour au lendemain."

Au niveau national, selon l'UMIH, ce sont près de 30% d'établissements qui ont fermé leurs portes depuis le début du coronavirus.