Le Calvados signe avec l'Etat son premier PIG, Programme d'intérêt Général, pour l'amélioration de l'habitat

Près d'un tiers du parc immobilier dans le Calvados se révèle aujourd'hui énergivore avec des logements classé en E, F ou G, ce qui correspond à environ 94 000 logements. Une situation combinée à un vieillissement de la population. Environ 30% des habitants dans le département ont plus de 60 ans, 11% plus de 75 ans, en hausse constante chaque année.

La Loi climat veut lutter contre les passoires énergétiques

Fort de ce constat, le département du Calvados a décidé de mettre en place son 1er PIG, Programme d'Intérêt Général. Il vise deux objectifs : le premier, aider à la rénovation énergétique des logements, important quand on sait que dans le Calvados, 58% ont été construits avant 1991. Le second : permettre aux personnes âgées d'au moins 60 ans et aux personnes handicapées de réaliser des travaux d'adaptabilité de leur habitat, afin d'y demeurer le plus longtemps possible.

2000 logements devraient ainsi être rénovés et 1500 adaptés

Le président du conseil départemental Jean-Léonce Dupont et le préfet du Calvados Thierry Mosimann ont donc signé lundi 7 novembre le premier Programme d'Intérêt Général du Calvados. Un programme d'accompagnement gratuit sur 3 ans et dont devraient bénéficier 75% des habitants.

Ce programme a été signé le lundi 7 novembre matin. © Radio France - Carole Louis

Près de 21 millions d'euros seront investis

Le Département va consacrer 7 millions d'euros pour les travaux de rénovation, auxquels vont s'ajouter près de 3 millions pour l'ingénierie. L'Etat de son côté apporte 13,5 millions. Un PIG qui va principalement concerner les ménages à revenus très modestes (15 200 € pour une personne seule, et un peu plus de 26 000 € pour un couple) et les revenus modestes.

Mais le département va plus loin en y ajoutant, hors du contrat signé avec l'Etat, les personnes aux revenus intermédiaires (29 150 € pour une personne seule, et 42 800 € pour un couple).