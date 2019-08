Le camion-restaurant des Restos du Coeur de la Mayenne a besoin de bénévoles pour continuer à fonctionner

Département Mayenne, France

Les Restos du Coeur de la Mayenne font leur rentrée et ils ont besoin de bénévoles, notamment pour leur camion-restaurant mis en place début 2018. Le véhicule permet d'aller distribuer 70 repas quasiment tous les soirs, aux sans-abris de Laval, cela fait plus de 15 000 repas par an.

Autant dire que le camion fonctionne à plein régime et les bénévoles aussi. Malheureusement, la rentrée s'annonce compliquée pour le camion parce qu'il manque une vingtaine de bénévoles.

J'ai quelques bénévoles-étudiants très fidèles qui sont partis", Jean-Louis Pommier, responsable du camion

Pour chaque maraude avec le camion, il faut entre 10 et 12 bénévoles. Valérie Guérin qui travaille aux Restos du Coeur, en tant que référente ressources bénévoles, a déjà participé. "On prépare l'entrée donc on coupe les tomates, on cuit les oeufs, comme chez soi mais en plus grande quantité et puis, il faut charger le camion", explique-t-elle.

Malheureusement, avec la rentrée, toute l'organisation du responsable, Jean-Louis Pommier est chamboulée. Plusieurs bénévoles quittent l'association parce qu'ils changent de travail, parce qu'ils sont mutés ou parce que des étudiants terminent leurs études à Laval.

Est-ce que l'avenir du camion-restaurant est en jeu ?

Jean-Louis Pommier se veut rassurant : "J'espère bien que le camion va continuer, je n'ai pas de doute là-dessus mais j'espère beaucoup de cet appel à bénévoles". Ce responsable estime qu'ils peuvent fonctionner un temps avec un effectif un peu moindre mais cela reste difficile.

Le manque de bras se fait ressentir dans l'ensemble de l'association, il faudrait plus de bénévoles. "Il faudrait par exemple un conducteur de tracteur pour le jardin et des chauffeurs pour les camionnettes", selon Valérie Guérin.

Valérie Guérin des Restos du Coeur 53 nous explique à quelles missions il manque des bénévoles. Copier

Si vous avez envie de donner un coup de main, une réunion d'information est prévue le 10 septembre prochain, à 18h30, dans les locaux des Restos du Coeur, à Laval, au 84 rue Emile Brault.