Le petit camping de Valjouffrey reçoit l'aide du plan de relance de l'État

Le plan de relance de l'État, lancé après la crise sanitaire et destiné à regonfler l'économie et la lancer sur des voies d'avenir, mène parfois dans des endroits inattendus. Moins attendus en tout cas que l'entreprise de pointe à l'activité stratégique ou que la PME innovante. Dans son volet développement durable, France relance possède un sous-dossier Tourisme durable, ou "slow tourisme", qui nous conduit par exemple dans un camping situé dans une toute petite commune de montagne et presque en fond de vallée. Le camping des Faures à Valjouffrey est un des 24 lauréats en Isère de ce volet du plan de relance, qui se partagent à ce jour 542 728 euros. Il reçoit en ce qui le concerne 33 000 euros.

Un développement raisonné et limité

L'endroit est bucolique. Dès l'arrivée au camping de Valjouffrey, le visiteur comprend tout de suite que n'est pas la peine de chercher la piscine avec le super toboggan. À la cabane bar quelques adultes boivent un coup. Des enfants jouent sous les arbres. Une yourte verte trône dans l'entrée. C'est l'espace de restauration. "Quand il fait mauvais sinon c'est dehors." Non loin il y a un barnum blanc. Il abrite les concerts, projections et autres animations. Le camping des Faures est un camping municipal qui a une trentaine d'années. Après quelques années de gestion directe la petite commune a décidé de le confier en délégation de service public et depuis 4 ans c'est l'association La Doré Faures qui s'en charge. C'est un camping de 48 emplacements, en placement libre, qui propose aussi une yourte et deux caravanes en location. Un camping "1 étoile" précisent ses responsables, qui soulignent immédiatement qu'ils n'ont pas l'intention d'en avoir plus. Il est ouvert de mai à septembre et fonctionne avec 7 salariés saisonniers.

Les bâtiments collectifs du camping des Faures à Valjouffrey © Radio France - Laurent Gallien

Avec son confort sommaire et son isolement, le camping des Faures est à la fois plus et moins qu'un camping : des allures de bivouac et des animations, un restaurant et un bar qui servent de lieu social et de lieu culturel à tous les habitants de cette petite vallée de la Bonne (ou Valbonnais), à la limite du parc des Ecrins. "Ca permet d'inviter les campeurs quel que soit leur profil, et les gens de la vallée, à vivre une nouvelle expérience", explique Sébastien Thys, un des 7 membres du collège de bénévoles qui préside l'association. "C'est faire se rencontrer des univers qui ne se rencontrent pas forcément au quotidien et ce faisant c'est aussi une façon de leur faire prendre conscience de l'écrin dans lequel ils sont et à quel point c'est précieux et qu'il faut le préserver." C'est aussi un autre rapport à la nature, au temps et aux vacances, loin de l'industrie du tourisme.

Un modèle pour le tourisme de demain

Un camping modeste et qui entend le rester. Qui ambitionne, au mieux - ce serait un rêve - de pérenniser une poignée d'emplois. Quel est l'intérêt pour la relance du pays ? "L'objectif c'est que le slow tourisme devienne la norme, progressivement, à long terme", explique Samy Sisaïd, Sous-préfet chargé du plan de relance en Isère. "C'est un tourisme qui est plus ancré sur le territoire, qui essaye d'être auto-suffisant au niveau des activités, qui essaye d'émettre peu de gaz à effet de serre, de peu polluer, et qui essaye de donner beaucoup d'activité à leurs usagers qui soient des activités qui soient plaisantes, divertissantes et en même temps peu polluantes." De ce point de vue là effectivement le camping des Faures, avec ses sorties nature, ses discussions autour de l'environnement, ses collaborations avec les chambres d'hôtes et le refuge voisin, ainsi que ses spectacles d'artistes locaux est pile dans le portrait. Ce qui fait que la dotation de 33 000 euros n'est pas complètement une surprise. "On ne s'y attendait pas, explique Sébastien Thys, à ce qu'un petit camping aussi discret que le notre puisse émarger là-dessus et en même temps quand on se penche deux minutes sur le cahier des charges, on a un portrait qui apparait qui ressemble très fort au notre, donc ça a fait sens et c'est pour ça qu'on y est allé."

33 000 euros pour faire quoi ?

L'argent du plan de relance ne servira au final qu'à conforter l'existant : renouvèlement de certains matériels pour le confort des salariés et des clients, meilleurs rémunération des saisonniers et des intervenants... Et puis les idées ne manquent pas : faire du pain sur place, installer des toilettes sèches et peut-être, explique Sarah Mathé, une des gérantes, "à acheter une ou deux petites caravanes ou des tipis pour faire de l'hébergement au sec de façon sommaire mais nous n'installerons pas de mobile-home". Le camping n'a pas non plus l'intention de faire des travaux permettant les vidanges de camping-cars. "Les gens qui s'arrêtent peuvent utiliser nos sanitaires pendant leur séjour ici." Et de conclure : " Nous sommes un camping sauvage, nature, et nous tenons à le rester." Ah... et puis nous ne l'avons pas précisé : la baignade au camping des Faures c'est dans la rivière avec, selon la hauteur d'eau, quelques mini-toboggans de pierre.