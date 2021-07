Le camping des cygnes à Amiens poursuit sa transformation pour monter en gamme

Le camping des Cygnes à Amiens est prêt pour la saison estivale ! Malgré un démarrage timide en raison d'une météo capricieuse et des restrictions sanitaires qui touchent notamment les touristes étrangers, le camping fort de ses nouveaux aménagements espère attirer cet été. Et ne compte pas s'arrêter là. La SPL (Société Publique Locale) Vallée idéale développement, chargée de l'aménagement des lieux depuis la reprise en main par Amiens Métropole en 2019, a de grands projets qui doivent être réalisés d'ici le début de la saison 2023. Objectif : que les visiteurs s'arrêtent plus d'une nuit... et séduire plusieurs types de voyageurs.

Un million d'euros investis avant la saison touristique 2023

Ce jeudi, le couple de gérants arrivé en février a reçu la visite du président d'Amiens Métropole Alain Gest, venu voir le nouveau barbecue collectif extérieur, la salle ouverte 24h / 24 notamment pour les cyclistes de la Véloroute ou encore les deux "tentes prospecteurs", hébergements dits insolites. L'occasion, aussi, de faire un point sur la suite avec le président de la SPL Vallée idéale développement. "On a un plan d'investissement qu'on va développer jusqu'en 2023, pour environ un million d'euros" explique Martin Domise. "On a trois axes : la remise à niveau des équipements, notamment les sanitaires qui ne sont plus dans un état satisfaisant, l'aire de camping-cars d'Amiens Métropole (...) et le développement des logements insolites. Les gens sont de plus en plus en recherche d'immersion, d'expériences fortes, c'est un virage à prendre."

L'aire de camping-cars d'Amiens Métropole devrait compter (au moins) 40 emplacements

La future aire de camping-cars d'Amiens Métropole, un temps envisagée rue de Verdun, s'installera bien au camping. Martin Domise y voit plusieurs avantages. "C'est un équipement déjà existant, ça coûte moins cher et c'est dans un cadre assez exceptionnel avec la verdure (...) à cinq-dix minutes en vélo du centre-ville." Cette aire de camping-cars fonctionnerait toute l'année, indépendamment du camping... mais cela pourrait amener certains services à fonctionner, eux aussi, toute l'année. "On a encore beaucoup de détails à régler" reconnaît Martin Domise. Notamment le nombre d'emplacements sur cette aire. Pour l'instant, c'est "au moins 40."

La future aire de camping-cars devrait s'installer sur cet espace situé près de l'entrée du camping © Radio France - Camille Huppenoire

En attendant, le camping peut compter sur 7 mobil-homes, ses deux hébergements insolites en tentes, sans oublier les quelque 140 emplacements pour caravanes, camping-cars et tentes. Le début de saison est timide, avec environ 30% d'occupation pour les emplacements mais la gérante Christelle Guerrin ne désespère pas. "Les frontières viennent seulement de rouvrir, on remarque depuis quinze jours une recrudescence des Néerlandais et des Allemands (...) en mai et juin, on n'a en plus pas été gâtés par la météo. On espère passer à 70% d'occupation sur les emplacements quand le beau temps reviendra."