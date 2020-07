Les difficultés des campings de Touraine alors que la saison estivale démarre

Avec l'ouverture de la saison estivale et les vacances scolaires depuis ce week-end, le camping municipal d'Amboise multiplie les réservations. "On pourrait sauver la saison" avait même lancé Nicolas Dayot, le 2 juin dernier, le président de la Fédération nationale d'hôtellerie de plein air. Selon lui, les campings français sont à -20% de taux d'occupation par rapport à l'année dernière, à la même époque.

Mais parmi les Français qui veulent voyager, près de quatre sur dix envisagent de passer leurs vacances dans un endroit « collectif », comme les campings ou même les hôtels. Agathe Boissinot confirme cette statistique. Elle dirige plusieurs campings en Touraine, notamment à Bléré, Azay-le-Rideau, ou encore Saint-Avertin : "On a beaucoup de Français qui réservent, les étrangers ne sont pas trop au rendez-vous, notamment les Britanniques. D'habitude on peut monter jusqu'à 70% de clients étrangers en pleine saison, donc c'est un gros manque à gagner pour nous."

On remarque que les Français qui viennent sont des novices du camping. Ils nous demandent énormément de conseils - Agathe Boissinot, directrice de campings en Touraine

Parmi les camping-cars garés dans l'herbe du camping d'Amboise, on remarque également très peu de plaques d'immatriculations étrangères, principalement des touristes de Loire Atlantique, du Val de Marne, ou du Loir-et-Cher pour Jacky et Edith. Ils sont habitués et fans de la ville d'Amboise. Ils viennent deux à trois fois par an ici : "_C'est un peu notre résidence secondaire_, on adore la ville car elle est dynamique."

Une petite dizaine de clients le soir, contre une trentaine d'habitude

Agathe Boissinot s'inquiète de ce manque de clientèle étrangère mais elle préfère voir miser sur les locaux : "C'est vrai qu'on a peu de monde en ce moment. D'habitude on a 20 à 30 camping-cars le soir, là on va en avoir sept voire huit. Mais on remarque que les Français qui viennent sont de plus en plus des novices du camping. Ils nous demandent énormément de conseils donc c'est aussi une clientèle qui peut être à développer"

Au camping municipal d'Amboise, on commence à se réjouir de voir le site internet engranger de plus en plus de réservations. Ce n'est pas Byzance pour autant car une place sur trois est actuellement réservée dans ce camping, alors qu'à cette période, il fait le plein aux deux tiers.