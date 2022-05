Le camping municipal d'Épernay fait le plein pour ce week-end de l'Ascension

Le téléphone sonne sans arrêt à l'accueil du camping municipal d'Épernay. "Yes, for one night ?" L'anglais est pratiquement la langue officielle reconnaît le directeur qui enchaîne les prises de réservations. Les 109 emplacements sont tous occupés ce mercredi et jeudi soir. "On frôle les 90% pour le reste du week-end de l'Ascension", souligne Fabrice Halet. Dans les allées, les nouveaux arrivants déballent les tentes ou garent leur camping-car. C'est le cas de Pierre. Il vient de rouler près de cinq heures depuis Strasbourg : "le programme ? Rien pour le moment. À un moment donné on réfléchira à l'apéro".

Fabrice Halet n'a pas une minute à lui : "De 8 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir nous n'arrêtons pas d'avoir des arrivées de clients". Le flot de réservation est arrivée d'un seul coup. Le sourire du directeur ne retombe pas lorsqu'il regarde les plaques d'immatriculation parce que les touristes étrangers sont bien là. "Il y a toujours les Belges, les Allemands mais on voit enfin revenir les Anglais. Ils étaient un peu bloqués avec les règles liées au Covid. Je suis content de les revoir", confie-t-il.

Les 109 emplacements du camping municipal d'Épernay sont occupés pour ce week-end de l'Ascension © Radio France - Romain Berchet

Retour à une fréquentation post-covid

Le constat est le même dans le Grand Reims. Le mois d'avril affiche déjà un plus 10% de fréquentation dans les hôtels. "On sera sans doute sur des bases identiques pour le mois de mai", confirme Arthur Carpentier. Pour le directeur marketing de l'office du tourisme le retour de la clientèle étrangère est une excellente nouvelle : "nous restons sur des touristes proches comme les Allemands, les Belges, les Hollandais même si nous n'avons pas encore totalement retrouvé la clientèle d'Asie."

L'été promet d'être beau - Arthur Carpentier de l'office du tourisme de Reims

Il ne reste plus qu'à croiser les doigts au niveau de la météo.