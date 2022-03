Le Campus AgriCorsica 'U Rizzanesi – Sartène ouvre ses portes

Le Campus AgriCorsica 'U Rizzanesi – Sartène ouvre ses portes samedi 12 mars 2022. Une journée dédiée à la présentation des filières des BTS Gestion et protection de la nature, et à la nouvelle section sportive plongée et apnée.