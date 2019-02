Le Campus des Métiers et de l'Artisanat de Joué-les-Tours en pleine semaine de promotion de l'apprentissage

Indre-et-Loire, France

Journée spéciale sur l'apprentissage sur France Bleu Touraine ce lundi. C'est la semaine de l'apprentissage dans l'artisanat jusqu'au vendredi 8 février. Une semaine organisée par les chambres des métiers pour promouvoir les filières de l'apprentissage qui souffrent toujours d'un déficit d'image. Il y a aujourd'hui 430 000 apprentis en France, 20 000 en région Centre-Val de Loire, dont 6200 en Touraine. L'Indre-et-Loire est le département de la région où il y a le plus d'apprentis (31%). Dans la région, leur nombre est en légère hausse de +3% mais c'est encore très insuffisant. Au CFA de Joué-les-Tours, 1700 apprentis, Benjamin Déchelle, le directeur, explique quels sont les filières qui souffrent et celles qui se portent le mieux.

Cette année dans notre CFA, le nombre d'apprentis dans la filière mécanique a augmenté de 15%. C'est une belle évolution. Tous les métiers de bouche marchent bien historiquement. En charcuterie, on a du mal à trouver des jeunes au contraire de la filière bien-être, esthétique, coiffure qui se développe bien. Et puis, on a la filière art et cuir, plus confidentielle, où les employeurs recherchent des jeunes et n'en trouvent pas. C'est l'horlogerie, la tapisserie, cordonnier, podo-orthésiste -Benjamin Déchelle, directeur du Campus des Métiers

Le CFA de Joué-les-Tours qu'on appelle aussi le Campus des Métiers et de l'Artisanat forme 1700 apprentis par an à 25 métiers. Dans la filière Art et Cuir, ils sont 13 apprentis, 5 en 1ère année, 4 en seconde, et 4 dans la formation sur 1 ans. Pierre est un jeune qui est en apprentissage d'un métier méconnu: la podo-orthésie. Il a 21 ans. Il est en CAP podo-orthèse, un métier qui revêt une grande importance pour les personnes qui souffrent d'un handicap de la marche.

C'est la fabrication de chaussures et de semelles orthopédiques pour des patients atteints d'une maladie des pieds ou d'une difficulté de la marche. C'est nous qui concevons ces orthèses dans nos ateliers -Pierre, apprenti podo-orthésiste

C'est parce que Pierre est personnellement porteur de semelles adaptées qu'il s'est intéressé au métier de podo-orthésiste alors qu'il est titulaire d'un Bac STI II D et un Bac + 2 en Packaging ce qui lui a valu bien entendu quelques moqueries: "ah! c'est bizarre, t'étais en Bac + 2, pourquoi t'es allé en apprentissage? ". Parce que je baignais là-dedans depuis mon enfance et que j'ai voulu m'intéresser au plus près à la fabrication de ce produit que je portais.

On part d'un pied malade et on va fabriquer un produit qui va soulager la personne, et même si la forme n'est pas aussi esthétique que celle réalisée pour une chaussure de bottier, la beauté c'est que chaque modèle est unique et c'est un métier qui est génial, quoi!

Les entreprises ont aujourd'hui grand besoin de ces podo-orthésistes qui travaillent le cuir pour le corps médical. Murielle Pénicaud, la ministre du travail, qui est attendue en visite au CFA de Joué-les-Tours ce mardi 5 février, s'intéressera sûrement à la podo-orthésie.