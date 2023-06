Le campus international du cheval de Goustranville change de dimension

L'ampleur des travaux marque d'emblée : l'EnvA - l'Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort - va transférer ici ses activités d'enseignement et de recherche en santé équine : un centre hospitalier universitaire vétérinaire, un amphithéâtre clinique connecté, une salle de travaux pratique et des logements étudiants (L'ouverture de l'hôpital et des logements étudiants est d'ors et déjà prévu pour fin 2024). S'ajoute à cela la création d'un espace pour accueillir les entreprises et associations et l'extension des locaux de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) dédiés à la recherche. Des travaux qui font dire à Malika Cherrière, Présidente de Normandie Equine Vallée qu'il n'existe "aucune site de cette ampleur" au moins en Europe, sinon dans le monde, "et nous en sommes extrêmement fiers." Aucun, car il est le seul à regrouper autant de disciplines différentes dans un même lieu.

6500 mètres carrés de locaux supplémentaires vont être construits © Radio France - Philippe Thomas

"Un pôle de référence mondiale"

Le président de la Région Normandie (principal financeur du campus), Hervé Morin, confirme : "c'est déjà un pôle de référence mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les vétérinaires de Maisons-Alfort. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où vous avez concentré au même endroit, entre Sain-Contest et Goussainville, c'est à dire entre Caen et Dozulé, un tel niveau d'équipements, de recherche et de laboratoires, avec derrière cela le fait de dire au monde entier un des endroits du cheval, toutes activités confondues, c'est en Normandie. Et comme vous le savez, il n'y a pas un endroit dans le monde où on n'aime pas le cheval. Chaque année, vous avez de nouveaux développements et des gens qui veulent investir. Et il faut leur dire en permanence que s'ils veulent le faire, c'est en Normandie et nulle part ailleurs."

Les élus, le président de Région Hervé Morin et le président du Département du Calvados Jean-Léonce Dupont en tête, ont découvert l'avancement des travaux © Radio France - Philippe Thomas

A terme, 250 personnes travailleront sur place

Un site que connaît bien Fabrice Audigié, et pour cause : en tant que directeur du CIRALE (Centre d'imagerie pour diagnostic médical), ce professeur de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort est détaché depuis 1999 sur le site de Goustranville : "en 25 ans, l'évolution est majeure et on se retrouve avec un ensemble d'équipements et de chercheurs unique au plan international. On a hâte de mettre ces nouveaux équipements en fonctionnement. Maintenant, c'est déjà un grand plaisir de voir les bâtiments sortir de terre !"

A terme, le site accueillera plus de 250 personnes © Radio France - Philippe Thomas

Ce changement de dimension va s'accompagner d'une hausse des effectifs : à terme, le site accueillera plus de 250 personnes, chercheurs, cliniciens ou étudiants notamment, contre une cinquantaine actuellement.