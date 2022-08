Voies Navigables de France porte en ce moment sept appels à projet le long du Canal du Midi, pour exploiter les maisons éclusières aujourd'hui closes. Avec la volonté d'offrir des services aux touristes qui viennent par milliers sur l'eau et à vélo.

Le Canal du Midi manque de services touristiques entre Toulouse et Carcassonne, VNF veut y remédier

800.000 personnes se baladent sur ses berges, chaque année, à pied ou à vélo. Avec ses 240 kilomètres de long, le Canal du Midi est un site majeur de la région Occitanie. Mais entre Toulouse et Carcassonne, le canal ressemble parfois à un grand désert, au niveau équipement touristique.

A l'été 2023, les travaux entrepris sur certains secteurs seront terminés, et la vélo-route existera sans interruption jusqu'à la Méditerranée. Mais le site manque cruellement de services, particulièrement sur la portion entre Toulouse et Carcassonne.

Des toilettes notamment, explique Eugénie, une cycliste qui a dû faire une pause-pipi en pleine nature : "j'ai dû faire avec les moyens du bord, mais ça serait plus agréable d'avoir des vraies toilettes, et un peu d'hygiène". Il manque aussi des cartes de situation, des tables de pique-nique, et des points de restauration.

Sept appels à projets lancés

Voies Navigables de France (VNF), qui gère le Canal du Midi, en a tout à fait conscience. Sept appels à projet sont ainsi lancés entre Toulouse et Carcassonne, explique Frédéric Caumeil, en charge du domaine public du canal chez VNF : "pourquoi pas des gîtes pour une nuit pour les cyclistes ou des bornes de recharge pour vélo électrique.

Ca peut être aussi des lieux de restauration, ou d'information touristique vers des territoires qui sont en dehors du canal -Voies Navigables de France.

Trouver un juste équilibre

"Il y a une multitude de services à proposer" explique Frédéric Caumeil, mais il précise aussi qu'il faut trouver un équilibre entre tourisme et services pour les habitants proches du canal. Et éviter que le site ne se transforme en une galerie commerciale à ciel ouvert, avec un alignement de boutiques. Il pense ainsi à "des points de vente de produits de maraîchage" pour les habitants locaux.

"Tout ceci doit être travaillé en bonne intelligence" juge Frédéric Caumeil. En tout cas, le potentiel est grand : entre Toulouse et Carcassonne, 20 à 25 bâtiments de VNF attendent aujourd'hui de revivre.