Le candidat à la reprise des Forges et Acieries d'Anor jette l'éponge, l'usine plus que centenaire ferme définitivement

Anor, France

Le projet de reprise de Guy Marit, patron des Forges de Fresnes sur Escaut devait être validé jeudi prochain au tribunal de commerce, mais l'industriel du Valenciennois a préféré jeter l'éponge et ne pas donner de faux espoirs aux 68 salariés. Le candidat à la reprise aurait aimé plus de visibilité et des garanties sur au moins un an avec les clients.

Après 4 ans de redressement judiciaire, l'entreprise plus que centenaire avait été liquidée fin juillet, mais les salariés comptaient beaucoup sur ce projet de reprise, c'est donc un coup de massue pour eux assure Frédéric Bertin, le délégué CFDT de l'entreprise

C'est la stupeur, la désolation de tout le personnel, après un combat très long, très difficile. On sait qu'on a une entreprise qui tient la route, un savoir faire, et tout tombe à l'eau, c'est mort, c'est fini !

Le syndicaliste pense à la reconversion des ouvriers dont la moyenne d'âge est de 51 ans dans un bassin d'emploi sinistré.

Les salariés ont décidé de continuer à occuper un peu l'usine pour préserver l'outil travail, dont certaines pièces intéresseraient des entreprises.