Le cap des 100 000 foyers et entreprises raccordables à la fibre franchi dans l'Orne

La fibre ? Un chantier considérable, mais indispensable : le président du Conseil départemental de l'Orne Christophe de Balorre n'hésite pas à comparer ces travaux à ceux réalisés pour le raccordement à l'eau ou à l'électricité au 19ème siècle, quand d'autres établissent une comparaison avec l'arrivée du chemin de fer.

Un chantier colossal estime Fabienne Dulac, Directrice générale adjointe d'Orange, en déplacement ce mercredi à Alençon : "tout le monde l'oublie mais c'est un déploiement qui se fait manuellement par des hommes et des femmes et qui nécessite de tirer des fils et des fibres sur l'ensemble du territoire. Cela représente cinq fois le tour de la terre ! Pour l'Orne, c'est évidemment fondamental parce qu'on a des zones rurales dont on voit bien qu'elles ont retrouvé de l'attractivité ces dernières années avec l'arrivée de la fibre. Il s'agit de répondre à des enjeux de télétravail, d'éducation qui se font de plus en plus via le très haut débit."

La démonstration a eu lieu à l'Hôtel du Département de l'Orne © Radio France - Philippe Thomas

Coût de l'opération : 200 millions d'euros

L'investissement est à la hauteur du chantier : 200 millions d'euros, dont 85 millions financés par les collectivités (Europe, Etat, Région, Département), mais c'est justifié pour Christophe de Balorre : "Ça fait partie des priorités de l'Orne qui fait parti des trois départements en France qui ont pu bénéficier d'un partenariat public privé avec Orange. Il faut se rappeler quand même qu'Orange, dans cette affaire là, participe sur ses propres fonds pour fibrer pratiquement la moitié du département, l'autre moitié étant à charge du département. L'objectif, c'est que tout le département soit fibré à fin 2023 et on devrait normalement atteindre nos objectifs." Avec l'effet Covid et l'arrivée notamment de Franciliens venus s'installer dans le Perche ou dans le bocage, la fibre est devenue plus que jamais indispensable pour bénéficier des mêmes qualités de service en matière de haut débit qu'à Paris. Même chose lorsqu'il touriste prend une location, il demande généralement si le logement a la fibre.

Dans le Calvados également, tout le département devrait être raccordé d'ici un an

Où en est-on dans le Calvados ? Nous avons posé la question à Michel Fricout, le vice-président du Conseil départemental en charge du dossier : "on en est à un peu plus du double de l'Orne. On est à plus de 200 000 prises raccordables ou éligibles sur un total d'environ 280 000 prises. Dans les faits, nous avons d'ores et déjà plus de 70 000 abonnés, dont à peu près 1200 entreprises et services publics sur des abonnements professionnels. Théoriquement, l'ensemble du département du Calvados sera couvert à la fin de l'année 2023. Néanmoins, il restera quelques cas particuliers : des constructions nouvelles ou des clients particulièrement compliqués ou isolés qui nécessitent des travaux supplémentaires qui seront faits dans un délai de six mois." Un chantier là aussi considérable puisque évalué à 400 millions d'euros dont 96 millions financés par les collectivités. Le coût pour que chacun puisse accéder à la fibre.