Le carburant le moins cher de France est vendu en Charente-Maritime

Certains ont du mal à y croire et appellent le magasin pour être sûr. "Mais oui, je vous le confirme, on vend bien notre gasoil à 1,43 le litre", assure Sylvie, de la direction du Casino de Blanzac-lès-Matha. C'est dans cette petite commune, zone plutôt rurale de Charente-Maritime (à l'est de Saint-Jean-d'Angély), que vous trouverez le carburant le moins cher de France. Mais attention, pas tout le temps : "Nous vendons notre carburant à prix coûtant, du jeudi au dimanche en ce moment", précise Sylvie. Pour l'instant, l'enseigne de grande distribution renouvelle chaque semaine cette opération commerciale.

C'est quand même dix centimes moins cher qu'ailleurs

Résultat, le gasoil est vendu à 1,43 euros le litre, "Un euro 436 très exactement", rajoute Sylvie. Pour l'essence, c'est 1,55 euros. "J'en profite, dès que je peux, je viens, développe une habituée. C'est quand même dix centimes moins cher qu'ailleurs." L'information a vite circulé. "Je vois des clients que je connais bien, confirme Nathalie, la pompiste de la station. Mais j'en vois aussi des nouveaux." La plupart des automobilistes qui passent dans le coin en profitent pour s'arrêter.

Le groupe Casino choisit ses magasins qui y participent. Celui de Blanzac-lès-Matha est petit, et il est entouré de concurrents. "Ceci explique cela", pense Sylvie.

Pour savoir si l'opération sera reconduite la semaine prochaine, il faudra attendre jeudi matin, et guetter soit le site internet qui recense les prix du carburant, soit aller sur place, et voir si la station a ressorti ses affiches jaune et rouge indiquant "carburant à prix coûtant".