"On pourrait se passer du pétrole russe" juge le représentant de l'UFIP Normandie

Nos yeux s'écarquillent devant les totems des stations-service. A plus de 2 euros le litre de carburant, quelque- soit le type, la semaine dernière, les prix atteignent des records. Depuis ce lundi ils rebaissent. Pour Marc Granier, délégué en Normandie de l'UFIP Energies et mobilités (l'ex-Union française des industries pétrolières) cela est bien sûr dû "aux prix des produits pétroliers sur le marché international liés aux tensions très vives du conflit en Ukraine, et aussi variations entre l'euro et le dollar (...) l'euro a beaucoup baissé ces dernières années par rapport au dollar. Ce qui fait que quand on transforme les prix dollars par baril en euro par baril, ça fait monter le prix".

Peut-on se passer du pétrole russe ?

"Les Etats-Unis ont mis un embargo, mais ça n'a pas de conséquence pour eux car ils n'achètent pratiquement pas de pétrole russe. Contrairement à l'Europe qui en achète à peu près 20 %. La France, c'est un peu moins de 10%. Mais on pourrait se passer de pétrole brut remplacé par d'autres pétroles. Ce serait une des optimisations économiques, mais on saurait continuer à faire fonctionner les raffineries".

Pas de conséquences pour les raffineries de Normandie

"C'est assez neutre en ce sens que les prix de l'alimentation, donc du pétrole brut, ont beaucoup augmenté, les prix des produits aussi. Une raffinerie (comme Total à Gonfreville l'Orcher ou Exxon à Port-Jérôme-sur- Seine) peut arriver à fonctionner et couvrir ses coûts à peu près. Pour l'instant, je ne vois pas de conséquence immédiate sur le raffinage" explique le représentant de l'UFIP.

La marge de distribution des carburants est faible. Marc Granier

"La réalité, on l'a déjà expliqué maintes fois, est que la marge de distribution des carburants est très faible. Elle est de 1 centime par litre et les trois quarts de ce qui est distribué en France est distribué notamment par la grande distribution. Et vous savez, ils s'approvisionnent directement sur le marché international, presque au prix au jour le jour" conclue Marc Granier.