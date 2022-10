“Le carburant n’est pas essentiel au point de recourir aux réquisitions” - Isabelle Ledoux, CGT Orne

Quatre manifestations (Alençon, Argentan, Flers et l’Aigle) et des services publics perturbés aujourd’hui dans l’Orne. Isabelle Ledoux, secrétaire départementale de la CGT était notre invitée ce matin pour évoquer les revendications de son syndicat, engagé dans un bras de fer avec le gouvernement sur le pouvoir d’achat mais aussi les réquisitions de personnels dans des dépôts pétroliers.

France Bleu : Les réquisitions de personnels sont courantes en cas de grèves dans la santé ou les services de secours. Pour vous le carburants n’entre pas dans cette logique de priorités ?

Isabelle Ledoux : Non nous ne sommes pas d'accord sur les réquisitions dans le carburant, puisque ce n'est pas quelque chose d'essentiel. On peut vivre sans.

France Bleu : Difficile à entendre pour ceux qui cherchent de l'essence à la pompe, non ?

Isabelle Ledoux : Oui, évidemment, il y a un moment où ça empêche certaines personnes de vivre normalement. Elles sont bien embêtées de ne pas pouvoir aller au travail ou de ne pas se rendre où elles ont besoin. Mais les réquisitions sont une entrave au droit de grève et on ne peut pas accepter cela. On a une majorité de salariés qui soutiennent le mouvement. Beaucoup comprennent les revendications et veulent des augmentations de salaires. En particulier certains, dans de petites boîtes, qui ne peuvent pas faire la grève comme dans des grandes entreprises.

France Bleu : Vous demandez une augmentation générale des salaires. Si vous l'obtenez, des dirigeants de petites entreprises déjà en difficultés vont dire “on n'a pas les moyens”

Isabelle Ledoux : Il faut que ce soit approprié à chaque entreprise. Nous, ce que l'on souhaite à la CGT, c'est aider les TPE, les PME mais pas les grandes entreprises qui reversent en dividendes ! Les petites entreprises ont besoin d'aide, d'exonérations de cotisations, pour pouvoir embaucher d'autres salariés et de pouvoir les payer en conséquence. Avec de meilleurs salaires, ils pourront acheter et soutenir la consommation. Mais il s’agit effectivement d’augmentation à la carte, selon les entreprises.