Le "Carreau des producteurs" a ouvert ses portes aux Halles de Pau

Après 2 ans et demi de travaux, les producteurs ont emménagé dans un nouvel espace.

Pau, France

A quelques jours de Noël, les producteurs des Halles de Pau ont pu rejoindre un nouvel espace qui leur est désormais dédié au rez-de-chaussée du bâtiment. Ce nouveau hall de 1.600 m² peut accueillir jusqu'à 150 producteurs venus du Béarn.

Le "carreau des producteurs" est situé entre les Halles des étaliers et la tour de la République. © Radio France - Mathias Kern

C'était jour d'inauguration, ce vendredi matin aux Halles de Pau, vous l'avez vécu toute la matinée sur France Bleu Béarn.

Fini le chapiteau provisoire, devant la médiathèque

Après deux ans et demi de travaux, et autant de temps passé sous un chapiteau pour les producteurs, François Bayrou, le maire de Pau, a coupé le ruban devant ce "Carreau des producteurs", qui sera ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Une nouvelle terrasse en bois a aussi été inaugurée à l'étage, en attendant l'installation d'une brasserie.

"Ce sont de nouveaux espaces de rencontres" indique François Bayrou. Copier

François Bayrou, à la rencontre des producteurs. © Radio France - Mathias Kern

Les consommateurs prennent leurs marques dans ce nouveau "Carreau des producteurs". © Radio France - Mathias Kern