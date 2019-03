Le Carrefour City de Laval ferme ses portes plus de deux semaines pour cause de grands travaux

Laval, France

Certains Lavallois vont devoir changer leurs habitudes. Le Carrefour City, la supérette de l'avenue Robert Buron à Laval, ferme ses portes pendant plus de deux semaines, du samedi 30 mars au mardi 16 avril inclus, en raison de travaux.

Une affichette placardée prévient les habitués du magasin. © Radio France - Charlotte Coutard

"On refait quasiment tout le magasin, avec de nouvelles ampoules leds, de nouveaux réfrigérateurs avec des portes, on va changer le gaz car il y a eu des normes qui ont bien évolué", explique Sylvain Farcy, le responsable du magasin.

"On a pour but d'essayer d'économiser 30% au niveau de l'énergie pour le magasin, ce qui est énorme, d'être plus éco-responsable. Car actuellement les réfrigérateurs sont ouverts, ça consomme plus, il fait froid. Avec des portes, on va beaucoup moins consommer, les moteurs vont moins fonctionner et on va gagner 4 ou 5 degrés dans le magasin, où il fait très très froid l'hiver. Au lieu qu'il fasse 15 / 16 degrés on va être à 20 degrés toute l'année", ajoute t-il.

Les habitués vont devoir s'organiser autrement

Les employés vont aussi en profiter pour revoir la disposition du magasin, pour proposer plus de produits bio et de produits en vrac. Des travaux nécessaires après sept ans d'ouverture, selon Sylvain Farcy. Même s'il est conscient de la gène occasionnée. "Il n'y a pas que moi sur Laval qui fait de l'alimentation, là où ça va être plus gênant c'est pour les personnes à mobilité réduite qui habitent dans le quartier", reconnait le commerçant. "C'est soit on fait des petits travaux, et on ferme une semaine tous les deux ans, soit on fait des gros travaux, et pendant sept ans ou dix ans on est reparti et on ne refermera plus", explique Sylvain Farcy.

"Je fais des réserves je mets au congélateur".

Une affichette placardée prévient les clients. Du coup Annick s'organise, cette retraitée habite le quartier et fait toutes ses courses ici : "Je ne peux pas marcher, je ne peux pas conduire. Pour les personnes âgées où aller ? Il n'y a rien. Donc je fais des réserves je mets au congélateur", raconte la dame âgée.

"Dès qu'il manque quelque chose on vient là"

Christelle est aussi une habituée des lieux. "Dès qu'il manque quelque chose on vient là parce qu'on habite à deux pas. Il y a toutes les mamans qui viennent à la dernière minute. Il faut que je m'organise, il faut l'avoir anticipé avant", sourit la Lavalloise. Avant d'ajouter "Ça va aller, on va survivre !"

"On va survivre !"

Pour éviter les pertes, le responsable du Carrefour Express Allée du Vieux Saint Louis va racheter les produits frais au Carrefour City. Les produits secs seront eux stockés en réserve. Les employés du Carrefour City seront en congés trois jours, puis travailleront à la nouvelle disposition du magasin.

Pour faire vos courses si vous habitez ce quartier de Laval, il y a le Carrefour Market boulevard Felix Grat, le Carrefour Express Allée du Vieux Saint Louis. Et pour la poste, car le Carrefour City fait aussi point relais, il y a les points relais à Artefact rue Échelle Marteau, et à Bureau Vallée Boulevard de Buffon. Ou alors la poste du Centre Ville.