Dans les caddies du Carrefour de Quetigny, on peut y trouver des produits locaux. Car depuis une trentaine d'années maintenant, l'enseigne fait appel aux producteurs régionaux... Les clients peuvent donc par exemple acheter de la volaille de Côte-d'Or ou du pain fabriqué en arrière du magasin avec de la farine locale. C'est ce qu'on appelle les circuits courts.

Les clients comme Violette sont friands des circuits courts. Dans le magasin, cette Bourguignonne ne peut pas s'empêcher de regarder les étiquettes, même des baguettes. Car elle veut que "ce soit des bonnes farines et des produits de la région et de qualité".

Justement cette farine, elle ne vient pas de bien loin. Elle provient des Maillys, à une trentaine de kilomètres. Depuis plus de 30 ans, la minoterie Cêtre en fournit une partie à Carrefour, qui va ensuite fabriquer le pain en magasin. 1.000 tonnes par an, à raison d'environ 500 euros la tonne. "Ça permet d'amortir le matériel" selon Christophe Cêtre, directeur de la meunerie.

A Carrefour, il n'y a pas que la boulangerie qui a fait le pari des circuits courts, la boucherie aussi. Son fournisseur de volailles, Guillot Cobreda, est établi à Cuisery. Et selon son responsable commercial, Sylvain Masa, toutes les bêtes sont élevées dans la région.

"On peut pas faire plus court et plus régional comme circuit", Sylvain Masa