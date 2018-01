Le géant de la distribution, le groupe français Carrefour, a annoncé ce mardi matin 2.400 suppressions de postes en France via un plan de départs volontaires, ainsi qu'une réduction de coûts de 2 milliards d'euros et un virage vers le commerce en ligne et le bio. Les suppressions de postes vont se faire aux sièges du groupe, qui comptent actuellement 10.500 salariés sur 12 sites. En France, Carrefour c'est 115.000 salariés. "Carrefour n'a pas suffisamment évolué avec ses clients", a reconnu lors d'une conférence de presse le PDG Alexandre Bompard. A St-Pierre-des-Corps, où l'enseigne est présente, les syndicats se disent inquiets. L'hypermarché compte 320 salariés et selon Magalie Arnoult, du syndicat majoritaire FO, le site n'est pas en grande forme. On fait pas les chiffres, on le constate sur le chiffre d'affaires tous les mois. La concurrence est forte et puis les clients ont un autre mode de vie.

L'hyper n'est pas au mieux de sa forme. On a pas pris le virage du numérique au bon moment - Magalie Arnoult du syndicat majoritaire FO

Actuellement on est 320 salariés. Globalement c'est stable depuis plusieurs années, rajoute la représentante FO. Mais on s'inquiète, car Carrefour pourrait se recentrer sur l'alimentaire. On a peur qu'on nous rachète du linéaire. Ça fait 10.000 m2 actuellement de surface à St Pierre-des-Corps. Si on décide de vendre 3.000 m2 à des enseignes comme on entend parler, ça fait peur aux gens. Concernant le plan de départ volontaire, Force Ouvrière n'est pas inquiet. Le site de Carrefour à St Pierre-des-Corps comptait 4 salariés à la comptabilité et la réception (des pôles administratifs), et il n'y a plus aujourd'hui qu'une personne et demi. C'est uniquement ce poste et demi qui pourrait être menacé. En revanche, FO se dit inquiète pour les vendeurs electro-ménager. Il pourrait y avoir un plan de départs volontaires, car les ventes s'effectuent de plus en plus sur internet. Du coup les vendeurs sont moins sollicités et les chiffres régressent. Au textile aussi, le chiffre d'affaires baisse, du coup ces employés là, que vont-ils devenir ?