L'hypermarché Carrefour des Atlantes de Saint-Pierre-des-Corps est bloqué par ses salariés ce samedi toute la journée, pour protester contre les suppressions d'emplois dans toute la France. Plus d'une centaine de salariés a pris place dès 8h30 ce samedi et empêche le magasin de se remplir.

Saint-Pierre-des-Corps, France

Cette mobilisation des salariés du groupe Carrefour a lieu dans toute la France. Une grève générale pour protester contre le plan de leur nouveau président Alexandre Bompard, qui a notamment annoncé la suppression de 2400 emplois au sein de groupe. En France, 300 hypermarchés ont été touchés ce samedi.

Le Carrefour des Atlantes totalement bloqué

Les salariés ont entreposé des caddies pour empêcher l'accès au magasin. © Radio France - Simon Soubieux

En Indre-et-Loire, le symbole de cette grève historique est bien évidemment l'hypermarché Carrefour du centre commercial Les Atlantes. C'est là-bas qu'une centaine de salariés a commencé le blocage dès 8h30 ce samedi matin.

Une dizaine de salariés est postée sur le parking du centre, et filtre les clients. Ceux qui veulent se rendre dans le magasin Carrefour peuvent faire demi-tour.

Le reste des salariés s'est installé aux entrées du magasin. Ils ont utilisé des caddies pour bloquer les diverses entrées. Depuis ce samedi matin, ils veillent à ce qu'aucun client ne franchisse les barrières. Opération réussie : le magasin est complètement vide depuis le début de la matinée. "C'est une réussite. Bien sûr que ça nous fait du mal de voir ce magasin vide mais on a plus le choix si on veut se faire entendre.", explique Magalie Marques, syndiquée FO et porte-parole du mouvement.

Les salariés de carrefour bloquent en ce moment le magasin des Atlantes #grève#Carrefour#tourainepic.twitter.com/doQFqvW9dH — France Bleu Touraine (@FBTouraine) March 31, 2018

Cette grève lors du week-end de Pâques est évidemment une très mauvaise opération financière pour le Carrefour des Atlantes. Le directeur du centre commercial est passé voir les grévistes vers 9h. Il les a accusé de "prendre en otage" les clients.