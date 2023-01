Le Carrefour Market de Muse va fermer ses portes à Metz, les habitants du quartier "dégoûtés"

C'était le seul commerce alimentaire de Muse, à Metz, et il va fermer ! L'immense Carrefour Market situé au niveau -2 du centre commercial va baisser le rideau le 1er mars prochain, comme révélé par nos confrères du Républicain Lorrain . Le groupe Carrefour déplore une trop forte concurrence dans le quartier. Le magasin, présent depuis l'ouverture de Muse, est étendu sur 5.000 mètres carrés, soit la deuxième plus grande surface du centre commercial derrière Primark. Dans les prochains jours, les 43 salariés vont être reçus individuellement par la direction, mais pas en vue d'un reclassement. À terme, ils seront tous licenciés.

"Cette fermeture, c'est que du mal", peste Thérèse, qui habite dans le quartier de l'Amphithéâtre. "C'était vraiment très pratique. Quand j'avais oublié quelque, je venais là. Mais je prenais que ce que je pouvais porter !" "On est vraiment dégoûtés, parce que ça nous arrangeait", continue Chahir. "Avec mon épouse, on venait souvent faire nos courses à Muse, voire se balader ici. On avait même le parking souterrain gratuit grâce à la carte Muse ! C'était vraiment une simplicité, une facilité."

Le magasin Carrefour Market était là depuis l'ouverture du centre commercial Muse, en novembre 2017. © Radio France - Bastien Munch

Beaucoup choisissaient aussi de faire des courses dans ce magasin pour trouver des produits très spécifiques. "Je suis végétarienne", confie Domitille, à l'entrée du centre commercial. "Et certains produits, je ne les trouve qu'à Carrefour. Or, le prochain est à Thionville, ça fait vraiment une trotte. Et je n'ai pas envie de faire tout ce trajet juste pour du jambon végé !" Les prix plus attractifs que dans certains commerces ont aussi convaincu Marion et Alice. "C'est beaucoup moins cher qu'une boulangerie !", affirme la première. "Maintenant, on va être obligées d'aller acheter un Coca en boulangerie. Il va nous coûter 4 euros, au lieu de 1,50 euros ici !"

Pas d'inquiétudes pour l'avenir de Muse

Mais ce départ surprise n'inquiète pas la direction du centre commercial. "Ce n'est jamais réjouissant d'apprendre la fermeture d'une boutique", reconnait Bertrand Seguin, directeur de Muse. "Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs forces. Déjà, on sort d'une année record, avec des résultats de fréquentation assez remarquables. Ensuite, on a peu ou pas de vacance dans nos coques. Dès qu'une cellule se libère, on a plusieurs opportunités pour remplacer la coque."

Bertrand Seguin assure que trois offres de reprise de l'emplacement de Carrefour Market sont déjà à l'étude. © Radio France - Bastien Munch

"Ça peut arriver que certaines personnes ne viennent à Muse que pour Carrefour", admet Bertrand Seguin. "Après, ce centre commercial est un gros navire avec 120 coques et enseignes. Le départ de Carrefour, c'est une enseigne, une grosse enseigne. À nous d'être bons et pertinents dans ce qu'on mettra après. Mais pour autant, les résultats du centre nous permettent d'espérer que ça n'ait pas un impact majeur pour cette année."

Le directeur de Muse assure que trois offres sont à l'étude pour prendre la suite de Carrefour Market, dont certaines qui envisageraient de couper la surface en deux. Le retour d'un commerce alimentaire fait aussi partie des options, la décision devrait être prise au courant du mois de mars.