Le carrossier Regnault à l'aube d'une nouvelle ère

Le carrossier coutançais Regnault spécialisé dans la production de camions adaptés aux zones de guerre vient de lancer la construction d'une toute nouvelle usine. Elle devrait être livrée dans un an et permettre le développement futur de l'entreprise plus que centenaire.

D'ici un an, la nouvelle usine Regnault sera sortie de terre et 130 salariés viendront y travailler chaque jour.

Il y avait du monde en périphérie de Coutances, sur le site en travaux de la future usine Regnault, ce mardi 30 août au matin. Autour d'Olivier Regnault, les élus des différentes collectivités, les parlementaires et le préfet de la Manche sont venus poser la première pierre de l'usine tant attendue par le chef d'entreprise.

Olivier Regnault est la 5e génération à la tête d'une entreprise créée en 1907 à Coutances et qui occupe ses actuels bâtiments au coeur de la ville depuis les années 1970. "Le site est aujourd'hui obsolète. _Il n'est pas rationnel et le personnel perd beaucoup de temps en manutention_. Dans ces conditions, difficile de développer encore notre activité. On est obligé de refuser des contrats, d'où la volonté de construire une nouvelle usine", précise le dirigeant.

Faire mieux et plus dans plus petit

Le nouveau bâtiment sera plus petit que l'usine historique (16 000m2 contre 20 000 m2), mais beaucoup plus fonctionnel et équipé de façon moderne. L'ambition du chef d'entreprise est d'y produire à terme 1500 camions contre 1000 à l'heure actuelle. Un objectif qui permettrait de passer de 20 millions d'euros de chiffre d'affaire à 30 millions.

Olivier Regnault devra faire preuve de patience. Les travaux devraient s'achever début août 2023. Le personnel investira le nouveau site à la rentrée 2023. L'opération retardée par différents problèmes administratifs aura coûté 20 millions d'euros à l'entreprise, soit un surcoût de 25% lié notamment à l'inflation.