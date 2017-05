Le casino de Vernet-les-Bains va rouvrir

Le directeur du casino de Font-Romeu reprend les rênes du casino de Vernet-les-Bains. Réouverture partielle ce samedi.

Le casino de Vernet-les-Bains renaît de ses cendres. Déclaré en liquidation judiciaire fin 2016, c'est désormais une nouvelle vie. Le directeur du casino de Font-Romeu a racheté l'actif de l'ancienne société en janvier. La réouverture partielle est prévue pour ce samedi.

Dès 19 heures, vous pourrez donc retrouver ce lieu mythique de la station thermale, avec le bar et la boîte de nuit. Pour les jeux, il faudra encore patienter. "Nous passons en commission le 13 juin, au Ministère de l'Intérieur à Paris, explique le maire de Vernet-les-Bains, Henri Guitard. Cette commission va décider si oui ou non, nous pouvons reprendre les jeux au casino."

En attendant, le bâtiment est en plein dans les travaux. "Le but, c'est de reconstruire un casino typique de la Belle Epoque, selon le nouveau directeur, José Gimenez. Avec des choses plus modernes et conviviales." Pour le directeur du casino de Font-Romeu, "c'est sentimental". José Gimenez a travaillé 17 ans au casino de Vernet-les-Bains.

"Je sais que ce casino a du potentiel" - José Gimenez, le nouveau directeur du casino de Vernet-les-Bains Copier

Pour la commune et pour le maire, c'est une très bonne nouvelle. "Une station thermale va de paire avec un casino, c'est une image de marque. Donc c'était impensable que le casino ferme!"

"Nous espérons une clientèle de haut de gamme" - Henri Guitard, le maire de Vernet-les-Bains Copier

La gestion du casino est assurée par José Gimenez pendant quinze ans.