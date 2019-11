Le Casino shop à Orléans ouvre désormais de 20h à minuit avec une caisse automatique

Orléans

La décision a été prise par le groupe Casino, qui veut étendre ses plages de vente dans les villes moyennes : à partir de ce mercredi, le "Casino Shop" de la rue Jeanne d'Arc à Orléans restera ouvert tous les jours de 20h à minuit. Il n'y aura, sur ce créneau, ni gérant ni caissier mais seulement une caisse automatique et un vigile pour surveiller les allées et venues et éviter les vols. C'est une première pour un magasin alimentaire à Orléans.

On peut acheter de tout, sauf de l'alcool

Déjà ouvert du lundi au dimanche, le "Casino Shop" attire 200 à 300 clients par jour. Cette prolongation nocturne permettra-t-elle de drainer une clientèle supplémentaire ? Rien n'est moins sûr, reconnaît Vincent Prochasson, cogérant du magasin : "Ce mode de consommation est peut-être plus adapté à la vie parisienne, mais on verra, ça peut marcher notamment en fin de semaine. Disons que c'est un essai." Etudiants qui finissent tard, travailleurs en horaires décalés sont particulièrement visés.

Sur cette nouvelle tranche horaire, les clients pourront acheter de tout, sauf de l'alcool : les bouteilles seront mises sous clef chaque soir. Pour payer, une caisse automatique a donc été installée : "Ce sera aux clients de passer les produits, et s'il y a un problème, c'est à voir avec l'ordinateur mis à disposition, c'est vraiment à la clientèle de se débrouiller toute seule", résume Vincent Prochasson.

La ville d'Orléans restera vigilante sur les troubles à l'ordre public

De son côté, la ville d'Orléans accueille cette nouveauté avec une certaine réserve et assure qu'elle sera très vigilante : pas question que cette ouverture tardive engendre des débordements ou des problèmes de bruit, prévient François Foussier. "Je suis très attaché à la liberté de commercer, il est très important pour un chef d'entreprise de pouvoir innover et de trouver des idées pour être davantage attractif, explique l'adjoint au commerce. Maintenant, ça peut effectivement poser des problèmes de sécurité ou d'ordre public et le rôle d'une collectivité est d'être vigilante sur ces questions-là, la police municipale a été sensibilisée à ce sujet. Bon, ça reste minuit, on n'est pas dans une ouverture jusqu'à 3h ou 4h du matin, comme on le voit parfois dans certaines villes.."

Le groupe Casino a été l'un des premiers à se lancer dans ces ouvertures nocturnes en France, avec d'ailleurs plus ou moins de succès : le groupe vient par exemple de faire marche arrière avec un supermarché de Nice qui ouvrait toute la nuit...