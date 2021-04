Le casse-tête des DRH de la Côte d'Azur face à la fermetures des écoles et l'avancée des vacances

Depuis le matin, Roxane, de la DRH de l'entreprise niçoise Convers Télémarketing, appelle tous les papas et les mamans de la société. Objectif faire le point avec tous les collaborateurs. "Je leur demande s'ils ont une solution pour faire garder leur enfant, s'ils veulent avancer leurs congés payés ou alors carrément passer en chômage partiel". Le but: que tout soit réorganisé avant le long week-end pascal. De son côté, Anne Cagnard, la directrice des ressources humaines, supervise l'opération mais surtout adapte les plannings à la demande des clients. "Nous travaillons comme prestataire et donc nous devons jongler entre notre baisse d'effectif et les demandes de nos clients." La co-fondatrice de la société, par ailleurs présidente de l'ANDRH Côte d'Azur, reste tout de même positive. "Nous avions déjà travaillé sur certains scénarii. Nous avions anticipé les fermetures des écoles mais pas l'avancée des vacances. Là c'est la surprise ! Mais comme depuis un an nous allons nous adapter, être agile."

"Nous subissons depuis un an une grosse pression"

Toutefois, elle reconnait que travailler avec l'humain est un secteur particulier et que faire et défaire est un souci pour une bonne communication. Les décisions peuvent être difficile du coup à comprendre. Mais la présidente départementale des DRH azuréennes va plus loin et s'inquiète pour ces collègues. "Les services DRH subissent depuis un an une grande pression, avoue-t-elle. La charge mentale est forte et nous n'avons plus beaucoup de temps à nous, pour se poser. Si vous rajouter les réunions et évènements qui ne se font plus que par internet, vous obtenez une situation inquiétante pour la profession. Je suis positive mais c'est une période difficile pour nous aussi."