Le Castorama de Darnétal près de Rouen va fermer d'ici novembre 2020, une trentaine d'emplois en jeu

Neuf Castorama et deux Brico Dépôt vont fermer en France. 789 postes vont être supprimés d'ici 2020 dans toute l'Europe. La performance de ces magasins ne serait pas bonne depuis plusieurs années. Le Castorama de Darnétal fait partie de la liste.

Darnétal, France

Le Castorama de Darnétal va fermer. C'est une annonce du groupe propriétaire de l'enseigne Kingfisher. En France, neuf Castorama et deux Brico Dépôt sont concernés. 789 postes vont être supprimés d'ici novembre 2020 dans 15 magasins européens. Kingfisher ne les juge pas assez rentables.

Des salariés bouleversés...

Sur place, les salariés du magasin de bricolage ne veulent pas s'exprimer au micro de France Bleu. Nous avons quand même pu échanger avec quelques employés. Deux d'entre eux discutaient de la fermeture. Elle était d'ailleurs dans toutes les bouches ce matin. Ils étaient bouleversés. Une d'eux avaient même les larmes aux yeux. "On a pas la tête à parler de ça" explique un des employés.

Selon un autre salarié rencontré, une trentaine de postes sont concernés. Tout le personnel venait juste d'apprendre la nouvelle. Le groupe Kingfisher ne les avait pas prévenu avant.

Les salariés de Darnétal se verront proposer un poste équivalent au sein des enseignes en France selon la direction.

... et des clients déçus

Les clients rencontrés sur le parking sont plus ou moins des habitués du Castorama de Darnétal. "Je trouve ce magasin extrêmement pratique car il est tout près de Rouen. C'est quasiment du commerce du proximité" explique l'un deux.

Pour un autre client, "c'est comme tout, les patrons veulent faire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ils s'en foutent."

"Moi qui suis bricoleur, c'était bien utile quand j'avais besoin de me dépanner"

Les difficultés que rencontre Kingfisher ne sont pas nouvelles. En un an, son bénéfice net a fondu de plus de moitié et 19 magasins Screwfix vont aussi baisser le rideau en Allemagne.