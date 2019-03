Le Castorama et le Brico-Dépôt de la Métropole de Tours pas concernés par le plan de fermeture

Indre-et-Loire, France

Le Castorama de Chambray-lès-Tours n'est pas concerné par le plan de fermeture décidé par la maison mère. L'annonce est tombée mercredi matin. 9 Castorama et 2 Brico Dépôt vont fermer en France, d'ici 18 mois. Le Brico-dépôt de Saint-Cyr-sur-Loire n'est pas non plus menacé. Le Castorama de Chambray-les-Tours avait fait l'objet de travaux d'agrandissement, débutés en 2015. Il avait bénéficié de 8,5 millions d'euros d'investissement, pour 10 mois de chantier. Des salariés de cette enseigne avait débrayé en décembre 2017, contre la délocalisation des activités administratives en Pologne.

La décision a été prise par la maison mère, le groupe britannique Kingfisher. Elle a annoncé la fermeture de 11 magasins en France dans ses enseignes Castorama (qui fête ses 50 ans) et Brico Dépôt, en raison des performances décevantes. Le groupe n'a pas précisé la localisation des fermetures mais selon les syndicats, les magasins Castorama concernés se situent à Lille, Paris et la région parisienne (Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Essonne), ainsi qu'à Darnetal (Seine-Maritime) et Angers (Maine-et-Loire). Ces fermetures concernent 789 salariés, qui se verront proposer un poste équivalent au sein de ces enseignes dans le pays. Au total, le groupe britannique possède 224 magasins pour plus de 18.000 salariés en France.