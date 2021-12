Le CEA Leti et Aryballe à Grenoble, impliqués dans un projet européen face à la perte d'odorat

Le CEA-Leti de Grenoble et la société iséroise Aryballe, spécialiste du "nez électronique", sont impliqués avec cinq autres partenaires, dans un projet appelé ROSE, qui vient d'obtenir 3 millions d'euros du programme "Pathfinder Pilot" d'Horizon 2020 du Conseil Européen de l’Innovation. Les grenoblois coordonnées par le CNRS, via le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, se sont lancés avec le Politecnico di Milano (Italie), l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse), l'Université de Thessalonique (Grèce) et l'Université de Dresde (Allemagne) dans un projet de recherche et de développement qui doit mener à la création de "prothèse olfactive", pour toutes les personnes souffrants de perte d'odorat.

Des pertes d'odorat sans solution à ce jour

Selon un communiqué du CEA, "la perte partielle ou totale de l'odorat (hyposmie / anosmie) touche 20% de la population mondiale avec des effets néfastes sur la qualité de vie. La pandémie de Covid a montré que, dans le monde, près d'une personne Covid-positive sur deux souffre d'une perte olfactive qui dans certains cas persiste". Un handicap qui ne trouve à ce jour aucune parade technologique. Dans ce projet "le CEA est en charge du développement des capteurs d’odeurs miniaturisés, dont Aryballe concevra et intégrera les éléments biochimiques". Un projet qui combine de nombreuses disciplines : nanotechnologie, microtechnologie, biotechnologie, design, mécanique, neurochirurgie, olfaction clinique, neurosciences et psychologie cognitive. L'objectif du projet ROSE est "de développer une preuve de concept permettant la conception d’une prothèse olfactive miniaturisée, combinant des capteurs d'odeurs miniatures et des stimulateurs neuronaux". Une solution qui devra ensuite être évaluée chez les personnes atteintes de perte ou de troubles de l'odorat.