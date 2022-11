Le CEA signe un partenariat avec Plastic Omnium pour les "technologies de la mobilité de demain"

Un partenariat qui a pour ambition de rendre les véhicules électriques plus efficaces et plus autonomes

La société Plastic Omnium - qui a pris définitivement depuis 2018 le virage de "la mobilité durable et connectée" - et le CEA annoncent avoir signé un partenariat de recherche qui doit permettre de développer "des solutions concrêtes" tant en matière d'électricité que d'hydrogène pour les mobilités de demain. Selon le communiqué commun il s'agit par exemple d'unir les forces pour "l’intégration de panneaux solaires dans le toit des voitures ou encore [...] des algorithmes et des capteurs intégrés au sein des packs batterie afin d’en contrôler les performances et la longévité" . Les différents laboratoires du CEA, notamment à Grenoble, et Plastic Omnium entendent aussi progresser ensemble dans d'autre domaines comme l'hydrogène et en particulier son stockage.