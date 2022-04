Le CEA, Soitec et STMicroelectronics collaborent avec GlobalFoundries sur la prochaine génération de FD-SOI

Le but de cette alliance autour de la technologie FD-SOI développée à Grenoble est de d'aboutir à une "nouvelle génération pour les applications automobiles, IoT et mobiles". C'est une question de miniaturisation, de sobriété énergétique, et aussi une question de souveraineté.

Le CEA-Leti, Soitec, STMicroelectronics et GlobalFoundries viennent d'annoncer un nouvel accord de collaboration autour de la technologie FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété), mise au point à Grenoble et à la base, entre autre, de la création de Soitec. Il doit permettre, selon le communiqué conjoint, "de définir la feuille de route de la prochaine génération de la technologie FD-SOI", notamment pour les applications liées à l'automobile, à l'internet des objets et aux mobiles. Une alliance bien nécessaire pour répondre aux défis de la miniaturisation toujours de plus en plus poussée, de technologies qui doivent aussi être de plus en plus économes en énergie. Autant d'enjeux au cœur du "Chips act" européen annoncé en février dernier. Un grand plan destiné à retrouver une souveraineté en matière de puces. Un des objectifs est de parvenir à graver en 10, voire 7, nanomètres, quand la technologie concurrente (FinFET) grave déjà en 4 et bientôt 3 nanomètres.

Trois des 4 "piliers" européens sont en Isère

Dans ce cadre, la présence de GlobalFoundries, deuxième fondeur mondial de semi-conducteurs derrière l'ultra-leader taïwainais TSMC, est importante. Certes c'est encore à Dresde (Allemagne), où elle est déjà présente, que la société américaine annonce sa future usine de 12 nanomètres - là où Intel a également annoncé sa future grande implantation européenne - mais l'accord conforte aussi en un sens le bassin grenoblois, berceau de la technologie FD-SOI, et sur le territoire duquel se trouvent les 3 autres "piliers" qui permettront peut-être d'aller vers une souveraineté européenne en matière de puces. Par cet accord le CEA-Leti - où va être installé une "ligne pilote" pour la prochaine génération - reste un acteur majeur de la recherche. Soitec - et son nouveau site lancé récemment Soitec 4 - reste le principal fournisseur de substrats, et STMicroelectronics - qui agrandit elle aussi son site de Crolles - reste un "grand utilisateur". Le Franco-italien, qui grave aujourd'hui en 28nm à Crolles, collabore avec Samsung pour passer, en Isère, à 18nm et fait déjà appel à GlobalFoundries sur le 22nm.