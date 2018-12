Le nouveau bâtiment du CEA Tech inauguré à Toulouse

Toulouse, France

La présidente de la région Occitanie Carole Delga et le préfet d'Occitanie Etienne Guyot ont fait le déplacement pour couper le ruban. Le nouvel espace de la plateforme de transfert technologique CEA Tech, actif à Toulouse depuis 2013, a été inauguré lundi 17 novembre.

Donner les moyens aux petites entreprises

Laurent Rivière a tenu à être présent pour cette inauguration. Aujourd'hui jeune entrepreneur, il avait encore le nez dans ses devoirs en aéronautique quand il a entendu parler du CEA Tech. À l'époque, il rêve de concevoir un drone en énergie solaire. "Quand on a fondé Sunbirds, il y avait beaucoup de défis technologiques, explique Laurent Rivière. On a contacté le CEA Tech dès qu'on a monté notre entreprise. Aujourd'hui et grâce à cette plateforme, on est capable de fabriquer des panneaux solaires en forme d'ailes particulièrement solides et légers en même temps." Son entreprise vend le seul drone à énergie solaire au monde.

Le CEA Tech est une vraie pouponnière de 7.000 m2 où ingénieurs et chercheurs aident les entreprises du coin à innover, à créer des nouveaux produits qui vont leur permettre soit de se lancer, soit de rester compétitives. _"À travers la recherche et l'innovation, ce sont les emplois que nous créons dans cinq ou dix ans, avance Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Cela irrigue tous les territoires, toutes les entreprises. L'innovation n'est pas réservée aux grandes entreprises. Heureusement parce qu'elle permet d'avoir un avantage compétitif et de créer de l'emploi."_

Depuis 2013, le CEA Tech a aidé plus de 200 entreprises à réaliser leur projet. De tels établissements existent aussi à Paris ou Grenoble.