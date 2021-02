Le Polygone de Béziers saura mercredi matin s'il peut rouvrir ses portes

Le centre commercial Polygone à Béziers ne comprend toujours pas la décision de la préfecture de l'Hérault de lui imposer une fermeture après les mesures annoncées vendredi soir par le Premier ministre Jean Castex. L'avocat de Polygone Béziers, Maître Maxime Rosier, a déposé un recours en référé-liberté auprès du tribunal administratif de Montpellier pour obtenir la réouverture du centre commercial. L'affaire a été examiné ce mardi. La décision, mise en délibéré, sera rendue ce mercredi matin.

Un centre commercial de plus de dépasse les 20.000 mètres carrés mais à ciel ouvert...

L'avocat fait valoir que, certes, Polygone Béziers dépasse les 20 000 mètres carrés de surface mais qu'il est à ciel ouvert. Or, le communiqué de presse du ministère de l'Économie publié samedi évoque les exceptions aux fermetures : "Les zones commerciales, parc d'activités et villages de marques en extérieur ne sont pas concernés par les fermetures".

Il s'appuie également sur le décret du 31 janvier 2021 qui prévoit "la fermeture des commerces tributaires pour leurs accès à des mails clos", en précisant que le centre commercial est clos mais par des portes et grilles qui restent totalement ouverts toute la journée. "Comme tous les centres qui se situent en ville, Polygone Béziers a dû imaginer un système de fermeture pour se protéger de tentative d'intrusion, contre les gilets jaunes par exemple", explique Maître Rosier.

"C'est de la malhonnêteté intellectuelle." - Maitre Maxime Rosier

Photos à l'appui, il démontre que la plupart des six accès aux commerces sont ouverts et dénonce le choix de deux photos jointes au dossier par la préfecture pour justifier la fermeture : "Des photos du plus petit porche d'accès au public. Un procédé auquel je ne m'attendais pas de la plupart de l'État. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Pour lui, le centre commercial Polygone de Béziers doit être considéré comme un centre à ciel ouvert avec des accès ouverts. Il estime que la préfecture de l'Hérault se trompe dans son interprétation du décret du 31 janvier alors que d'autres préfets ont autorisé des établissements à rouvrir. "On en a dénombré 18 qui ont pu rouvrir dans toute la France, à Marseille, dans le Var, la Loire, en Seine-et-Marne, et le Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Que demandent les Français ?" conclut l'avocat, "que les mesures soient cohérentes et simples à appliquer".

À ciel ouvert, mais avec des accès fermés

Un tacle peu apprécié par Thierry Laurent, le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, venu en personne à l'audience devant le tribunal administratif de Montpellier. Il fait valoir que la situation sanitaire est mauvaise et que ces mesures ont été prises pour tenter d'endiguer l'épidémie : "Le taux d"incidence pour la ville de Béziers est plus élevé que sur le reste du département, 210 cas pour 100.000 habitants chaque semaine".

Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault s'est rendu sur place samedi et a considéré que le Polygone de Béziers était bien un espace clos : "Il y a des portes et des grilles pour y accéder". Et que les exceptions prévues par le communiqué de presse du ministère de l'Économie ne s'appliquaient pas à Polygone : "Le texte évoque des zones commerciales très ouvertes dont les accès aux parkings sont directs, ce qui n'est pas le cas du Polygone de Béziers qui n'est pas une zone commerciale mais bien un centre commercial". Thierry Laurent poursuit en précisant qu'à l'inverse, le centre Odydsseum de Montpellier est lui totalement libre d'accès, ce qui explique sa réouverture dès ce mercredi matin.

Décision du tribunal administratif de Montpellier ce mercredi matin.