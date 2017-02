Face à la concurrence, le centre commercial Amiens-Glisy fait peau neuve

Le centre commercial d'Amiens-Glisy fait peau neuve. Rénovations des allées, extension de 5 000 m2 de la galerie marchande, et ouverture de 16 nouvelles boutiques : Eurocommercial, le propriétaire, a investi 20 millions d'euros pour le projet. France Bleu Picardie a visité le chantier.

16 nouvelles boutiques vont ouvrir en Septembre 2017 dans la galerie marchande du centre commercial Amiens-Glisy, à l'est d'Amiens. Eurocommercial, le propriétaire, a investi 20 millions d'euros pour rénover la surface existante et construire 5 000 m2 de surface supplémentaire. "C'est un projet ambitieux" décrit Pascal Le Goueff, le patron d'Eurocommercial. Depuis son ouverture en 1994, le centre commercial n'avait jamais été rénové. Il va complètement changer de look. "On change les éclairages, on change les plafonds, on met des sols en marbre" décrit Pascal Le Goueff. La signalétique du parking va être revue, du mobilier neuf va être installé dans les allées, au milieu des tablettes en libre-service et de bornes wifi gratuit.

De nouveaux espaces détente vont être créés © Radio France - Paul Barcelonne

Une 50aine de nouveaux emplois

Eurocommercial a investi 20 millions d'Euros pour le projet. "Ce n'est pas négligeable" reprend Pascal Le Goueff, qui promet une 50aine d'emplois créée avec l'ouverture des 16 nouvelles boutiques. "Mais il faut faire face à la concurrence". Comprenez le projet Green Som' au nord d'Amiens et le centre commercial Auchan-Dury. Aujourd'hui, Amiens-Glisy accueille 3 300 000 visiteurs par an et emploie 400 personnes (Hypermarché compris). "Il faut réagir à tout cela, se moderniser, permettre à nos clients de passer un bon moment dans notre centre, les fidéliser". Avec sa rénovation, façon lifting, et son extension de 5 000 m2 en service en Septembre prochain, Amiens-Glisy espère attirer de nouvelles marques. L'enseigne de prêt-à-porter H&M va s'installer sur 2 000 m2 dans l'extension. Les marques Adopte et Toscane ont déjà actées leurs installations. Eurocommercial est en négociations avec d'autres enseignes.