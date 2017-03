Le centre commercial des 4 As à Belfort fait peau neuve

Le centre commercial des 4 As à Belfort est en pleine métamorphose. Depuis l'été dernier, date du début des travaux, l'escalier principal menant au premier étage a été remplacé, les lumières aussi. Il reste encore le faux plafond et le sol à installer pour une inauguration courant mai.

Après sept mois de travaux, le centre commercial des 4 As à Belfort change peu à peu de visage. La rénovation de l'escalier central, plus gros chantier du projet, est terminée. La mise en place du faux plafond et la rénovation du sol et les dernières finitions vont occuper les ouvriers jusqu'au mois de mai. Un chantier qui a coûté environ 2,2 millions d’euros. Une somme financée par les copropriétaires et gérants des enseignes commerciales.

Des commerçants volontaires

L'inauguration approchant, c'est aux commerçants maintenant de s'impliquer un maximum pour attirer la clientèle, selon Jérémy Tatu, gérant de la boutique de vêtements Wear Industrie : " Ce n'est plus comme dans le temps où on devait attendre le client bien sagement. Il faut aller chercher le client avant qu'il se déplace avec Facebook, Instagram, Snapchat...Il ne faut pas avoir peur. Proposons et innovons."

Une rénovation censée aussi attirer les commerçants

La boutique Pause Musicale (anciennement Gur) a ouvert ses portes mercredi 1er mars. La cogérante de ce magasin d'instruments de musique ne cache pas sa satisfaction d'apporter du sang neuf au centre commercial : " On a déménagé aux 4 As parce qu'on avait besoin de plus de place. Mais s'il n'y avait pas eu la rénovation, on ne serait surement pas là. On a des commerçants des 4 As qui sont venus nous remercier pour apporter un peu de vie et des passants, surement... On l'espère dans tous les cas ! "

Tous les problèmes ne sont pas réglés. Au premier étage, il y a encore plus de locaux vides qu'au rez-de-chaussée et les rénovations n'ont pas amélioré la visibilité des enseignes. Au rez de chaussée, sur les cinq locaux vides parmi les trente enseignes, l'espace dédié au supermarché n'a pas toujours trouvé de repreneur, malgré les travaux de rénovation.