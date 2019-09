Le centre commercial Odysseum fête ses 10 ans

Le centre commercial montpellierain a accueilli ses premiers clients le 24 septembre 2009 au lendemain d'une inauguration en grandes pompes. C'est Georges Frêche qui a eu l'idée de créer cet immense complexe d'une centaine de boutiques qui attire 12 millions de visiteurs par an.

Montpellier, France

Le centre commercial Odysseum à Montpellier fête ses 10 ans aujourd'hui. Il a accueilli ses premiers clients le 24 septembre 2009 à 10 h du matin au lendemain d'une inauguration en grandes pompes avec plus de 6000 invités. C'est Georges Frêche l'ancien maire de la ville qui a eu l'idée de créer cet immense complexe d'une centaine de boutiques qui attire 12 millions de visiteurs par an et a été récompensé en 2010 par le "Mapic Award" du meilleur centre commercial.

C'est très facile de se garer, le parking est gratuit, on vient pour manger et faire nos courses et contrairement au Polygone on n'est pas enfermé

Les clients sont ravis dans l'ensemble Copier

Un centre commercial à ciel ouvert

L'idée de Georges Frêche était de faire un centre commercial à ciel ouvert un peu comme une grande rue dans laquelle on trouverait à la fois les grandes marques nationales et des commerçants locaux. Un concept unique en région Occitanie qui draine une clientèle très large, 60 % vient de la Métropole, le reste d'une zone allant de Perpignan au plateau du Larzac. Cette année la fréquentation est en hausse de 1,5 % par rapport à l'an dernier et le chiffre d'affaire des magasins affiche +1,2%.

60 % des clients viennent de la Métropole, le reste, d'une zone allant de Perpignan au plateau du Larzac

Arrivée prochaine de Primark

Des commerçants de moins en moins locaux car les loyers ont tellement explosé que seuls les grandes enseignes aux reins solides peuvent s'y installer. C'est ainsi que prochainement Primark, enseigne irlandaise de prêt à porter, va investir le local de 9000 m2 de l'ancien bowling. H et M et Sephora vont également s’agrandir. Mathieu Rat le directeur du magasin de jouet La Grande Récrée est très enthousiaste "c'est un bilan très positif, _c'est vraiment l'endroit ou il fallait être sur Montpellier_. Notre chiffre d'affaire augmente chaque année. Niveau loyer par contre c'est vrai qu' on a atteint la limite acceptable. Il faut sans doute revoir la politique tarifaire".

Mathieu Rat directeur du magasin de jouet "La Grande Récrée" à Odysseum Copier

Des questions se posent concernant l'hypermarché Casino, une rumeur annonce sa fermeture partielle. La direction du magasin prétend que "ce n'est pas d'actualité".

