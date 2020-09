"Le centre commercial Steel est une offre complémentaire" assure son directeur Josselin Durand

Josselin Durand, tout est prêt ou reste-t-il encore des retouches ?

On va passer notre temps à faire des ultimes retouches, j'espère toute l'année car cela nous évitera de nous endormir. Nous sommes dans les touches finales qui nous permettront d'accueillir tout le monde dans 48 heures.

Le contexte est contraignant. Y-avait-il le risque de ne pas ouvrir avec ce monde que vous pourriez accueillir dans votre centre commercial ?

Nous avons la chance d'être ce qu'on appelle un "retail park". Un parc commercial à ciel ouvert. Nous avons la chance d'être doté de 1200 arbres, d'arbustes à n'en plus finir (48 000). Nous avons de larges allées et tout est réuni pour acxcueillir en extérieur. Nous sommes du coup moins soumis aux problématiques que l'on peut rencontrer à l'intérieur des batiments. On aura la possibilité d'aller et venir de manière naturelle. Le port de masques sera recommandé à l'intérieur des circulations mais il ne sera pas obligatoire. Il le sera par contre dans les espaces bâtis.

Il y a de nombreuses grandes enseignes à Steel. Y-a-t-il aussi de la place pour des indépendants ?

On a la chance d'accueillir des boutiques éphémères qu'on appelle des "popups" qui seront juste à coté de la place des Fontaines. Nous aurons 5 boutiques prévues pour un an, en plus petit format.

Le centre commercial c'est ce qu'il faut à Saint-Etienne. Il y a des critiques.

Je comprends les postures, moins les critiques. Je suis ancien commerçant et j'ai plus longtemps dans ma vie été artisan-boulanger que directeur de centre. C'est chez moi chevillé au corps le fait de vouloir travailler avec des commerces qui ont fait les métiers de mes parents et de mes grands-parents. Pour moi la complémentarité est évidente. Nous sommes dans une métropole qui a des volontés de grandir. Un centre commercial de cette qualité c'est un atout et un équipement nécessaire en entrée de ville. L'idée n'est pas d'aller chercher dans e centre-ville, c'est plutôt d'éviter que les clients partent de l'agglomération.