Le centre d’accueil et d’orientation pour migrants de Jaulges fermera définitivement le 31 décembre

Le centre d’accueil et d’orientation (CAO) pour migrants de Jaulges fermera définitivement le 31 décembre. Géré par la Croix-Rouge, ce centre avait ouvert en octobre 2016 pour accueillir, comme d'autres département, des migrants en provenance de Calais et de la région parisienne. Il a accueilli jusqu'à 130 personnes mais n'avait pas vocation à durer. Des associations dénonçaient notamment l'isolement des migrants dans ce centre établi sur l'ancienne base militaire de Jaulges, près de Saint-Florentin.

Encore 63 migrants à reloger

Il reste actuellement 63 migrants mais dès le 18 décembre le centre sera vide, pour une fermeture définitive le 31 décembre. Les personnes accueillies, des migrants qui attendent que leur demande d'asile soit examiné, ont commencé à quitter progressivement le site au cours de ces dernières semaines. Les occupants seront orientés vers d'autres structures selon Alix Barboux, la directrice de la DDCSPP de l'Yonne, direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des population : " pour tous, on essaie de trouver une solution qui soit la plus durable et bénéfique pour eux, une solution qui concerne l'ensemble du département ou de la région mais pas seulement une commune. Les CAO, les centres d’accueil et d’orientation ont tous vocation à fermer. On souhaite leur trouver des logements pour leur permettre une meilleur insertion _pas un dispositif trop confiné qui les enferme dans une forme d'assistanat_", explique la directrice de la DDCSPP.

Alix Barboux, la directrice de la DDCSPP de l'Yonne Copier