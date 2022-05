Le centre d'entraide l'Amandier de Sète fermera bientôt ses portes, faute de nouveau local

L'actuel local du centre d'entraide l'Amandier, situé près de la gare de Sète, ne respecte pas les normes de ventilation et de sécurité. L'association, qui propose des vêtements et des produits de première nécessité, devra fermer ses portes si elle ne trouve pas de nouveau local, d'ici fin juin.

Les cinq salariés et la vingtaine de bénévoles ont peu d'espoir sur un éventuel changement de local.

Le centre d'entraide situé près de la gare de Sète doit changer de local d'ici fin juin. L'actuel local ne respecte pas les normes de ventilation et de sécurité. L'association existe depuis 2006. Elle propose de la nourriture, des vêtements et des produits de première nécessité à plus de 800 personnes chaque semaine. Si elle ne trouve pas de local public d'ici la fin du bail, le 26 juin, elle va devoir fermer.

Vêtements, fruits et légumes, jouets... ce grand local déborde de produits, mais d'ici quelques semaines, tout sera vidé. Un caddie à la main, Hélène, retraitée, se rend occasionnellement ici pour faire quelques courses. Elle n'a nulle part où aller : "Moi je suis au minimum vieillesse. Alors si on ferme, où je vais aller manger ? Je vais pas faire les poubelles comme certaines." Pour elle, hors de question que le centre mette la clé sous la porte. "Si ça va vraiment fermer, il va falloir qu'il se passe quelque chose, ou qu'on leur donne un local ailleurs ! Je reste toujours dans l'espoir."

Les cinq salariés, les deux apprentis et la vingtaine de bénévoles n'ont plus cet espoir. Véronique, la cinquantaine, est responsable de l'épicerie et de la caisse depuis trois ans. Elle a déjà prévu un plan B pour la suite : "J'ai un deuxième travail, je fais du ménage pour une société de nettoyage. En attendant autre chose, je vais demander du travail supplémentaire."

Le centre d'entraide avait reçu une subvention de plus de 20 000 euros, de la part du département de l'Hérault, pour acheter du matériel frigorifique. Il ne pourra pas l'utiliser. "Là, on arrive quand même au bout, souffle Julie Reynaud, la directrice. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement là. Il faudrait que quelqu'un nous propose un local gratuit, dans Sète." Selon Julie Reynaud, la mairie de Sète n'a pas de local public à proposer. Les locaux privés, eux, coûteraient trop chers à l'association.

La directrice du centre d'entraide a déjà posté un message sur les réseaux sociaux pour annoncer la fermeture proche de l'Amandier.