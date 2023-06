Le centre d'innovation de Verkor inauguré à Grenoble

Le projet de Verkor avance, et vite. Créée il y a trois ans à Grenoble, l'entreprise de batteries destinées à équiper les voitures électriques a réussi à convaincre des investisseurs et les pouvoirs publics. Son usine géante de Dunkerque est sur les rails et devrait fonctionner en 2025, et en attendant c'est le site grenoblois qui se développe avec ce jeudi l'inauguration d'un centre d'innovation.

Verkor "symbolise la réindustrialisation verte de la France"

Pour l'occasion, pas moins de trois membres du gouvernement ont fait le déplacement, dont Roland Lescure ministre délégué à l'industrie. Il a salué une entreprise qui "symbolise la réindustrialisation verte de la France". Il faut dire qu'à terme, un quart des batteries produites en France sortiront de l'usine nordiste de Verkor, qui a déjà noué un accord avec Renault et vient d'annoncer des négociations avec un industriel américain.

Produites à Dunkerque, les batteries de Verkor seront pensées et testées à Grenoble. "Nous avons là un laboratoire qui tourne depuis un an, et une ligne de production pilote" explique Benoit Lemaignan l'un des co-fondateurs de Verkor "nous sommes en train de produire les premières batteries sur cette ligne. Comme c'est un objet très technologique, les constructeurs souhaitent avoir beaucoup de tests avant de les mettre dans une voiture dans laquelle vous allez rouler, nous avons donc besoin de produire des dizaines de milliers de batteries avant de pouvoir qualifier l'ensemble de notre processus."

Un centre de formation également présenté

Le centre d'innovation de Verkor est aussi adossé à un centre de formation, l'autre enjeux de ce projet pour Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de la formation professionnelle. "Nous avons besoin de préparer les talents de demain, des jeunes comme des moins jeunes, donc des jeunes qui sortent de formation, comme des reconversions de salariés ou de demandeurs d'emploi."

Les premières voitures avec des batteries Verkor devraient sortir des usines Renault en 2025.