Mont-de-Marsan, France

Le Ministère de l'Intérieur envisage de fermer trois centres de déminage d'ici 2020 en France. Parmi ces centres, il y a celui de Saint-Martin-de-Seignanx, dans le sud des Landes, créé en 2006.

Regrouper les démineurs à Bordeaux

Cette fermeture, si elle est confirmée au printemps prochain, fait partie du Plan déminage 2020 lancé en 2016 pour réorganiser les centres de déminage en France. L'idée est de les renforcer en augmentant le nombre de recrutements mais aussi d'optimiser la couverture du territoire, en redéployant les forces dans les villes où la menace est plus forte, donc les grandes villes en priorité. C'est dans cette logique-là que les neuf démineurs de Saint-Martin-de-Seignanx, qui interviennent actuellement dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques, pourraient être envoyés à Bordeaux.

Le désarmement de l'ETA en début d'année, a fait baisser la menace terroriste basque dans le Sud-Ouest certes, mais pour Jean-Xavier Humbert, ce n'est pas une raison pour déserter les villes moyennes ou les zones plus rurales. Démineur à Saint-Martin-de-Seignanx et référent national du syndicat Unité SGP Police FO, il déplore cette stratégie : "Les petites et les moyennes villes sont laissées pour compte au profit des grandes villes, alors que personne ne peut vous dire là où frapperont les terroristes. Le terroriste, par essence, frappe là où il peut et là où il veut'", explique-t-il.

Des interventions plus longues et plus coûteuses ?

Lionel Causse, député LREM des Landes, s'inquiète aussi d'une éventuelle fermeture. "La décision du ministre de rationaliser et d'optimiser les dépenses de fonctionnement des services de l'état, on peut la comprendre et y être favorable. Ceci dit, on lui demande de bien étudier le dossier... En terme de délais, de coût d'intervention et d’efficacité, ça va poser de très gros problèmes. Il risque d'y avoir un coût même supplémentaire dans le fonctionnement de ce centre", dit l'élu.

Les délais d'intervention seront surtout plus long pour rejoindre le sud des Landes ou les Pyrénées-Atlantiques. Il faudra compter deux heures pour faire Bordeaux-Tarnos, par exemple alors qu'actuellement, les démineurs de Saint-Martin-de-Seignanx ne mettent que dix minutes pour faire le trajet. Certes, en cas d'urgence, ils peuvent prendre l'hélicoptère. Mais"une intervention en hélicoptère aller-retour, revient à 7.000 euros", selon Jean-Xavier Humbert.

250 interventions par an

De quoi alourdir la facture du ministère qui entend justement faire des économies en fermant le centre de déminage landais qui lui coûte 60.000 euros par an. Une somme tout à fait normale pour les syndicats, vu les missions accomplies : colis suspects, obus et autres munitions de guerre déterrés, sans oublier la sécurisation des lieux avant la visite d'une personnalité. En moyenne, les démineurs de Saint-Martin-de-Seignanx réalisent 250 interventions chaque année, dont la moitié dans les Landes.