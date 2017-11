Le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges fête ses 40 ans

Le CDES fête ce mois-ci ses 40 ans d'existence, avec la ferme intention de rester à Limoges, et des projets d'avenir. Nous en parlions à 8h15 ce lundi avec l'un de ses fondateurs, Jean-Pierre Karaquillo.

Jean-Pierre Karaquillo, co-fondateur du CDES, invité de 8h15 Copier

Cela fait 40 ans cette année que le Centre de Droit et d'Economie du sport a été créé à Limoges et aujourd'hui c'est une institution. Bilan et perspectives, ce lundi à 8h15 sur France Bleu Limousin, avec Jean-Pierre Karaquillo, l'un des fondateurs du Centre, interviewé par Jérome Ostermann.

Des propositions de Monaco !

Le CDES aurait pu quitter Limoges... mais il va rester "je pense", estime Jean-Pierre Karaquillo, "parce qu'il y a une prise de conscience des collectivités, des acteurs locaux", mais "si demain, on était obligés de partir, c'est pas à Bordeaux qu'on irait, on a des propositions y compris de Monaco, alors que là-bas, il n'y a pas de place !", s'amuse-t-il.

Plusieurs emplois dans des instances nationales.

Son rêve et son projet pour les prochaines années : "accueillir des instances nationales". C'est d'ailleurs déjà le cas pour l'institut de droit équin, l'union des clubs de rugby pro et l'union des clubs de basket pro. "C'est de l'emploi !", résume Jean-Pierre Karaquillo.