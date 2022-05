Le centre de formation de la Fédération Compagnonnique Régionale d’Orléans recrute

La Fédération Compagnonnique Régionale d’Orléans ouvre ses portes à d'éventuels nouveaux apprenants. Son centre de formation, basé dans la Métropole à La Chapelle Saint Mesmin, organise pour cela tous les vendredis des matinées "découverte métiers". L'organisme dispense des formations dans le secteur du bâtiment, un secteur particulièrement à la recherche de postes.

Une nouvelle formation, la charpenterie.

Récemment certifié « Qualiopi », le centre de formation de la Fédération Compagnonnique Régionale d’Orléans à La Chapelle-Saint-Mesmin poursuit son développement en formant des professionnels dans plusieurs secteurs de la construction de bâtiment. Les formations sont diverses et variées. Cela va de maçon, carreleur, soudeur à plombier, agent d’entretien chaudière et pompe à chaleur en passant par charpentier. La charpenterie est une nouvelle formation au sein de l'organisme qui a vu le jour en septembre dernier. Elle comprend aujourd'hui une dizaine d'apprenants. Charpentier est un métier "très varié" indique Erik Van Berkel, le formateur de cette filière. "Ce n’est pas seulement réaliser la charpente d’une toiture, le charpentier peut façonner un escalier, travailler sur des constructions tout en bois, sur des monuments historiques" ajoute le compagnon-formateur. Et puis "c'est valorisant, le matin on est devant un tas de bois et le soir on voit une charpente, on travaille avec nos mains et on voit le travail avancer au jour le jour" conclut Erik Van Berkel.

Apprenante dans l'atelier menuiserie. © Radio France - Christophe Dupuy

Pas besoin de devenir compagnon

La demande d'emploi est forte aujourd'hui dans les métiers de la construction mais la main d'œuvre a peine à suivre. Pourtant, ces métiers offrent "beaucoup d'avantages" selon Eric Botton, le directeur du centre de formation de La Chapelle-Saint-Mesmin. "Ils sont localisés sur le territoire, pas besoin d'aller à 300 kilomètres, les conditions de travail et de rémunération sont très bonnes avec des possibilités de progression de chef d'équipe à chef de chantier et plus encore" précise Eric Botton. Il n'est nul besoin de devenir compagnon avec son traditionnel tour de France (5 à 7 ans) pour être diplômé, deux ans d’apprentissage suffisent. "Le centre transmet les valeurs des compagnons qui sont l'excellence, la rigueur, l'entra-aide avec la possibilité pour ceux qui veulent de s'inscrire dans un parcours plus long mais ce n'est pas une obligation, on peut déjà venir se former et travailler" précise le directeur.

Des matinées "découvertes métiers"

Fort de ses six cents entreprises partenaires, le centre de formation des compagnons espère passer de 147 apprenants aujourd’hui à 180 à la rentrée prochaine. Afin d’accompagner les éventuels candidats, l’équipe pédagogique organise tous les vendredis des matinées "découverte métiers". L’objectif est d’identifier avec le candidat le projet qui lui convient le mieux. Pour ce faire, il pourra bénéficier d’un échange personnalisé avec le référent formation, découvrir les ateliers et assister à une présentation des différents métiers. Des tests de positionnement peuvent être proposés.