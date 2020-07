Le centre de maintenance Hop de l'aéroport de Lesquin menacé de fermeture

57 personnes travaillent dans cet atelier d'entretien et de réparation des avions de Hop! à l'aéroport de Lille-Lesquin

Le ciel d'Air France paraît bien sombre. La compagnie aérienne a confirmé ce vendredi qu'elle allait supprimer 7500 postes d'ici à la fin de l'année 2022. La direction assure que c'est la conséquence de la crise du secteur aérien liée à l'épidémie de coronavirus. Air France compte sur des départs non remplacés, mais n'exclue pas totalement les licenciements secs.

C'est au sein de la filiale régionale Hop! que l'inquiétude est la plus grande : elle va perdre 40% de son effectif, 1000 emplois sur 2400. Deux de ses quatre centres de maintenance, où sont entretenus et réparés les avions, vont disparaître, et notamment celui de l'aéroport de Lille-Lesquin, qui emploie 57 personnes. Pour protester contre ce plan social, les représentants du personnel de Hop! ont boycotté la réunion du CSE à Nantes.

Restructuration du réseau court-courrier

Certaines lignes aériennes intérieures sont également menacées, notamment celles qui peuvent être effectuées en train en moins de 2h30. L'aéroport de Lesquin dit ne pas avoir d'alerte particulière à ce sujet pour le moment : six destinations sont proposées par Hop, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice.